El ex Talleres que fue presentado en Defensa y Justicia como nuevo desafío

Finalizó su vínculo con el club de barrio Jardín y, con el pase en su poder, arregló en el “Halcón” de Varela.

Jorge Nahúm
2 de enero de 2026,

Rubén Botta dejó Talleres y fue presentado en Defensa y Justicia.

Rubén Botta, el enganche que llegó a Talleres y se ganó un lugar por su juego cerebral, pero que de un tiempo a esta parte bajó su nivel y pasó por un deslucido 2025, ya firmó para su nuevo club.

Finalizado su contrato con Talleres, y con el pase en su poder, alcanzó un rápido acuerdo para jugar en Defensa y Justicia esta temporada, y ya fue presentado. A préstamo por un año.

Rubén Botta fue presentado por Defensa y Justicia. (Prensa Defensa).
Botta tuvo un ciclo marcado por contrastes en Talleres: disputó 72 partidos oficiales, 59 de ellos como titular, y convirtió ocho goles y sirvió 14 asistencias. Tras un muy buen arranque, el 2025 no terminó siendo el año esperado ni para el jugador ni para el equipo.

A los 35 años, el zurdo buscará reencontrarse con su mejor versión en Defensa y Justicia, que suma experiencia y jerarquía a su plantel de cara a la temporada 2026.

LA DESPEDIDA DE BOTTA DE TALLERES

“Gracias por todo, Matadores. Siempre en mi corazón. Fui muy feliz y agradecido. Lo mejor, ahora y siempre”, escribió Rubén Botta en su redes sociales, para despedirse del público de Talleres.

Rubén Botta metió el 1-0 de Talleres ante Alianza Lima en el estadio Mario Alberto Kempes. (Javier Ferreyra / La Voz)
En su primer año en el club, el volante sanjuanino de extensa trayectoria anotó 10 goles y quedó como el jugador con más asistencias desde el regreso de Talleres a Primera.

