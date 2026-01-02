Belgrano ya tiene listo a su primer refuerzo para el 2026 y este sábado se suma al plantel

El paraguayo Alcides Benítez, lateral por derecha de 23 años, es el primer refuerzo de Belgrano para la temporada 2026. Llegó a Córdoba este viernes, pasó la revisión médica y este sábado comienza a entrenar en Villa Esquiú con sus nuevos compañeros.

El futbolista se sometió en el turno vespertino del viernes a los estudios correspondientes de la revisación médica y quedó en condiciones de firmar su contrato hasta fines de 2028. El club de Alberdi adquirió la mitad de su ficha a cambio de cerca de 500 mil dólares.

