Belgrano ya tiene listo a su primer refuerzo para el 2026 y este sábado se suma al plantel

Se trata del lateral derecho paraguayo Alcides Benítez. Los otros puestos que debe cubrir Ricardo Zielinski.

Jorge Nahúm
Jorge Nahúm

2 de enero de 2026,

Belgrano ya tiene listo a su primer refuerzo para el 2026 y este sábado se suma al plantel
Alcides Benítez, el primero en reforzar a Belgrano. Lateral por derecha paraguayo, al que le compran una parte del pase (prensa Guaraní)

El paraguayo Alcides Benítez, lateral por derecha de 23 años, es el primer refuerzo de Belgrano para la temporada 2026. Llegó a Córdoba este viernes, pasó la revisión médica y este sábado comienza a entrenar en Villa Esquiú con sus nuevos compañeros.

El futbolista se sometió en el turno vespertino del viernes a los estudios correspondientes de la revisación médica y quedó en condiciones de firmar su contrato hasta fines de 2028. El club de Alberdi adquirió la mitad de su ficha a cambio de cerca de 500 mil dólares.

Nota en desarrollo

