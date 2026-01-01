Belgrano y los partidos amistosos que ya agendó para su pretemporada

Para ponerle fútbol a su pretemporada, Belgrano concertó tres de los cuatro partidos amistosos que realizará previo al debut con Central en Rosario, por el Torneo Apertura, en el penúltimo fin de semana de enero.

El primero de los ensayo será el sábado 10 frente a Central Córdoba de Santiago, en Villa Esquiú y desde las 8.30. También en el predio y de caracter informal, se medirá con el recien ascendido Estudiantes de Río Cuarto tres días después.

Entrenamiento de Belgrano en el predio de Villa Esquiú. (Ramiro Pereyra / La Voz)

Para el jueves 15 de enero en tanto, los dirigidos por Ricardo Zielinski tienen previsto enfrentar a Defensa y Justicia en Florencio Varela. Y la mini gira por Buenos Aires incluye un amistoso con San Lorenzo o con Barracas Central, el 17 del mismo mes.

Defensa y Justicia vs Belgrano de Córdoba. (Fotobaires) Foto: FOTOBAIRES Fecha 7 Torneo Clausura Liga Profesional.

EL DELANTERO DE BELGRANO QUE JUGARÁ EN CHILE

Franco Rami, que con Aldosivi logró la proeza de mantener la categoría, no seguirá en el “Tiburón” ni volverá a Belgrano, dueño de su pase. Su destino está en Chile.

Franco Rami fue uno de los héroes de Aldosivi (Prensa)

El delantero será cedido a préstamo por un año al Ñublense de ese país, con opción de compra de 350 mil dólares por el 70 por ciento de su ficha.

La operación se cerró luego de que Aldosivi decidiera no ejecutar la compra del 50% del pase de Rami y ante la negativa del “Pirata” de aceptar un nuevo préstamo al club marplatense.