“Nunca me volvieron a llamar”: un jugador que dejó Belgrano suena para Instituto

Un jugador que dejó Belgrano suena para Instituto en este mercado de pases 2026. El futbolista dio detalles de su salida del club de Alberdi, donde lamentó el trato que recibió en el trayecto final de su recorrido, y reconoció que podría vestir la camiseta de la Gloria.

“Nunca me volvieron a llamar”: lamentó un jugador que dejó Belgrano

“Mi amor por Belgrano, por la gente, por el club, por mis compañeros no se va a acabar. Desde el último entrenamiento mi idea fue renovar con Belgrano, nunca llegó el llamado de los dirigentes”, dijo Gabriel Compagnucci, en diálogo con @FanaticosLVdos.

Gabriel Compagnucci, el lateral volante de Belgrano (Prensa Belgrano).

Posteriormente, reveló que a tres días para el regreso a los entrenamientos le “ofrecieron un 35 por ciento menos” del salario. “Les di una respuesta automática que eso no lo aceptaba, nunca me volvieron a llamar. No me arrepiento de la decisión de no volver a entrenar, me parecía lo más lógico”, analizó.

Un jugador que dejó Belgrano suena para Instituto: “No descarto...”

En otra entrevista con Cadena 3, el lateral no dejó de lado la chance de defender la camiseta de Instituto. “No descarto esa posibilidad, en su momento hubo una chance, se enfrió y no lo descarto obviamente”, dijo.

En esta línea, explicó que su prioridad siempre fue seguir jugando en Belgrano. “Pero la puerta se cerró. Tendré que charlar con el negro”, concluyó entre risas, aludiendo a Franco Jara, quien arribó a Alta Córdoba libre desde Belgrano.