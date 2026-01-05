Belgrano, Talleres e Instituto ya tienen fecha para sus debuts en el Apertura

El Torneo Apertura 2026 ya está a la vuelta de la esquina, y el adelantado para los cordobeses será Instituto, que jugará el jueves 22 de enero, mientras que Talleres debuta el viernes 23 también como local, y Belgrano lo hará el sábado 24.
Instituto recibirá a Vélez por la primera fecha de la Zona A el jueves a las 22.15. Talleres se las verá con Newell’s en el Kempes al día siguiente, a las 22.15. También. Y Belgrano va a Rosario para enfentar a Central el sábado, a las 22. También por la Zona B, el debutante Estudiantes de Río Cuarto visitará a Tigre el domingo 25 de enero, a las 21.
En cuanto a los clásicos cordobeses, el primero será entre Talleres e Instituto, el jueves 12 de marzo por la fecha 10, a las19.15. Mismo día y horario para la visita de Belgrano a Estudiantes de Río Cuarto.
En cunto al superclásico cordobés entre Belgrano y Talleres, quedó agendado para el domingo 15 de marzo a las 17.30 en Alberdi, por el interzonal de la fecha 11.
ASÍ SE JUEGA LA PRIMERA FECHA DEL TORNEO APERTURA
- Jueves 22 de enero
- 17.00 Aldosivi – Defensa y Justicia
- 20.00 Unión – Platense
- 20.00 Banfield – Huracán
- 22.15 Central Córdoba – Gimnasia (Mza.)
- 22.15 Instituto – Vélez (Zona A)
- Viernes 23 de enero
- 17.45 San Lorenzo – Lanús
- 20.00 Independiente – Estudiantes
- 22.15 Talleres – Newell’s (Zona A)
- 22.15 Independiente Rivadavia Mza. – Atlético Tucumán
- Sábado 24 de enero
- 17.00 Barracas Central – River
- 19.30 Gimnasia – Racing
- 22.00 Rosario Central – Belgrano (Zona B)
- Domingo 25 de enero
- 18.30 Boca – Deportivo Riestra
- 21.00 Tigre – Estudiantes (Río Cuarto) (Zona B)
- 21.00 Argentinos – Sarmiento (Zona B)