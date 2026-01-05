Vía Córdoba / Belgrano

Belgrano, Talleres e Instituto ya tienen fecha para sus debuts en el Apertura

Se conocieron las 12 primeras del torneo, inluídas para los clásicos cordobeses, con Estudiantes de Río Cuarto en la grilla.

Jorge Nahúm

5 de enero de 2026,

Belgrano, Talleres e Instituto ya tienen fecha para sus debuts en el Apertura
Instituto, Beltrano y Talleres; con fechas para iniciar el Apertura. Y para disputar los clásicos.

El Torneo Apertura 2026 ya está a la vuelta de la esquina, y el adelantado para los cordobeses será Instituto, que jugará el jueves 22 de enero, mientras que Talleres debuta el viernes 23 también como local, y Belgrano lo hará el sábado 24.

Instituto recibirá a Vélez por la primera fecha de la Zona A el jueves a las 22.15. Talleres se las verá con Newell’s en el Kempes al día siguiente, a las 22.15. También. Y Belgrano va a Rosario para enfentar a Central el sábado, a las 22. También por la Zona B, el debutante Estudiantes de Río Cuarto visitará a Tigre el domingo 25 de enero, a las 21.

Instituto y Talleres se enfrentaron por la Liga Profesional. (José Gabriel Hernández / La Voz)

En cuanto a los clásicos cordobeses, el primero será entre Talleres e Instituto, el jueves 12 de marzo por la fecha 10, a las19.15. Mismo día y horario para la visita de Belgrano a Estudiantes de Río Cuarto.

Instituto y Talleres se enfrentaron por la Liga Profesional. (José Gabriel Hernández / La Voz)

En cunto al superclásico cordobés entre Belgrano y Talleres, quedó agendado para el domingo 15 de marzo a las 17.30 en Alberdi, por el interzonal de la fecha 11.

Talleres y Belgrano empataron sin goles en el Kémpes Ramiro Pereyra/ La Voz
Festejos de los jugadores de Estudiantes de Rio Cuarto por el ascenso a la Primera División del Fútbol Argentino en la cancha de Rio Cuarto.

ASÍ SE JUEGA LA PRIMERA FECHA DEL TORNEO APERTURA

  • Jueves 22 de enero
  • 17.00 Aldosivi – Defensa y Justicia
  • 20.00 Unión – Platense
  • 20.00 Banfield – Huracán
  • 22.15 Central Córdoba – Gimnasia (Mza.)
  • 22.15 Instituto – Vélez (Zona A)
  • Viernes 23 de enero
  • 17.45 San Lorenzo – Lanús
  • 20.00 Independiente – Estudiantes
  • 22.15 Talleres – Newell’s (Zona A)
  • 22.15 Independiente Rivadavia Mza. – Atlético Tucumán
  • Sábado 24 de enero
  • 17.00 Barracas Central – River
  • 19.30 Gimnasia – Racing
  • 22.00 Rosario Central – Belgrano (Zona B)
  • Domingo 25 de enero
  • 18.30 Boca – Deportivo Riestra
  • 21.00 Tigre – Estudiantes (Río Cuarto) (Zona B)
  • 21.00 Argentinos – Sarmiento (Zona B)

