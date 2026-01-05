Belgrano, Talleres e Instituto ya tienen fecha para sus debuts en el Apertura

El Torneo Apertura 2026 ya está a la vuelta de la esquina, y el adelantado para los cordobeses será Instituto, que jugará el jueves 22 de enero, mientras que Talleres debuta el viernes 23 también como local, y Belgrano lo hará el sábado 24.

Instituto recibirá a Vélez por la primera fecha de la Zona A el jueves a las 22.15. Talleres se las verá con Newell’s en el Kempes al día siguiente, a las 22.15. También. Y Belgrano va a Rosario para enfentar a Central el sábado, a las 22. También por la Zona B, el debutante Estudiantes de Río Cuarto visitará a Tigre el domingo 25 de enero, a las 21.

Instituto y Talleres se enfrentaron por la Liga Profesional. (José Gabriel Hernández / La Voz)

En cuanto a los clásicos cordobeses, el primero será entre Talleres e Instituto, el jueves 12 de marzo por la fecha 10, a las19.15. Mismo día y horario para la visita de Belgrano a Estudiantes de Río Cuarto.

En cunto al superclásico cordobés entre Belgrano y Talleres, quedó agendado para el domingo 15 de marzo a las 17.30 en Alberdi, por el interzonal de la fecha 11.

Talleres y Belgrano empataron sin goles en el Kémpes Ramiro Pereyra/ La Voz

Festejos de los jugadores de Estudiantes de Rio Cuarto por el ascenso a la Primera División del Fútbol Argentino en la cancha de Rio Cuarto.

ASÍ SE JUEGA LA PRIMERA FECHA DEL TORNEO APERTURA