Vía Córdoba / Mercado de pases

El Matador estaría cerca de concretar la llegada de Cristiano Carboni. Quién es la joya que brilla en Europa.

Redacción Vía Córdoba
3 de enero de 2026,

Un hermano de un campeón con Argentina arribaría a Talleres. / Gentileza.

El conjunto de Carlos Tevez tiene todo listo para viajar a Buenos Aires para iniciar la segunda parte de su pretemporada 2026. En medio del mercado de pases, tomó fuerza información que indica que Talleres sería el destino del hermano de un campeón con la Selección Argentina.

El hermano de un campeón con la Selección Argentina que suena para Talleres

Se trata de Cristiano Carboni, pariente de Valentín, quien levantó la Copa América 2024 de la mano del equipo nacional comandado por Lionel Scaloni. “La Flaca”, como le dicen sus allegados, juega en la posición de volante ofensivo y es parte de las inferiores de Inter de Milán.

Cristiano Carboni llegaría a Talleres.
Según el periodista Damián Villagra, el jugador que usa la “11″ de la División Sub-17 del equipo aurinegro está a nada de llegar a Talleres. El club compraría un porcentaje de su ficha y daría sus primeros pasos en la sexta división. Allí, se encontraría con su padre, Ezequiel, y con Rodrigo Acosta, hermano de Lautaro “Laucha” Acosta, quienes están al frente de esa área de Talleres.

