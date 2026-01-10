Vía Córdoba / Talleres

“Se cierra una etapa”: Talleres se despidió de una estrella en el ataque

La figura compartió un breve pero sentido mensaje tras el anuncio oficial del club.

Redacción Vía Córdoba
10 de enero de 2026,

El mensaje de Talleres, quien confirmó una nueva salida en este mercado de pases.

Talleres se despidió de una estrella en el ataque del plantel femenino que inició un proceso de recambio de cara al Torneo de Primera 2026. Por su parte, la figura compartió un breve pero sentido mensaje tras el anuncio oficial del club.

Talleres se despidió de una estrella en el ataque

Talleres informa que Juana Souto finaliza su etapa como jugadora del plantel de fútbol femenino de la institución", comunicó el club de barrio Jardín en un mensaje oficial, en el cual enumeró las cualidades de su exjugadora.

Talleres comunicó la salida de Juana Souto.
Talleres comunicó la salida de Juana Souto.

“Se destacó por su dedicación diaria, su actitud profesional y su predisposición al trabajo, acompañando el crecimiento del fútbol femenino del club en una etapa de constante desarrollo”, ponderó.

“Se cierra una etapa”: el mensaje de la estrella que se despidió de Talleres

En su paso, Souto disputó 20 partidos oficiales y convirtió tres goles. “Se cierra una etapa, pero me voy llena. Crecí, aprendí y fui feliz. Gracias Talleres, compañeras y staff por tanto. Un placer vestir esta camiseta”, agradeció ella a través de su cuenta de Instagram.

