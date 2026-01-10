“Se cierra una etapa”: Talleres se despidió de una estrella en el ataque

Talleres se despidió de una estrella en el ataque del plantel femenino que inició un proceso de recambio de cara al Torneo de Primera 2026. Por su parte, la figura compartió un breve pero sentido mensaje tras el anuncio oficial del club.

“Talleres informa que Juana Souto finaliza su etapa como jugadora del plantel de fútbol femenino de la institución", comunicó el club de barrio Jardín en un mensaje oficial, en el cual enumeró las cualidades de su exjugadora.

Talleres comunicó la salida de Juana Souto.

“Se destacó por su dedicación diaria, su actitud profesional y su predisposición al trabajo, acompañando el crecimiento del fútbol femenino del club en una etapa de constante desarrollo”, ponderó.

En su paso, Souto disputó 20 partidos oficiales y convirtió tres goles. “Se cierra una etapa, pero me voy llena. Crecí, aprendí y fui feliz. Gracias Talleres, compañeras y staff por tanto. Un placer vestir esta camiseta”, agradeció ella a través de su cuenta de Instagram.