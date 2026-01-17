Belgrano cerró su pretemporada: la posible formación para el debut ante Rosario Central

En Belgrano ya se cerró la pretemporada este sábado 17 de enero con una serie de encuentros amistosos contra Chacarita. De esta manera, Ricardo Zielinski define la formación para el debut ante Rosario Central por el Torneo Apertura 2026.

Belgrano cerró su pretemporada con Chacarita

El Pirata y el Funebrero se vieron las caras en el estadio de Villa Maipú para disputar dos partidos de 35 minutos cada tiempo. En el primero, la visita se impuso por la mínima gracias al gol de Lautaro Gutiérrez, quien ingresó por Lucas Passerini, siendo el único cambio.

Belgrano jugó dos partidos de 70 minutos con Chacarita.

Thiago Cardozo; Alcides Benítez, Leonardo Morales, Alexis Maldonado y Adrián Spörle; Emiliano Rigoni, Adrián Sánchez, Ulises Sánchez y Julián Mavilla; Lucas Zelarayán y Lucas Passerini fueron los 11 elegidos.

En el segundo duelo, Belgrano empató a 1 con un esquema conformado por Matías Daniele; Agustín Falcón, Agustín Griguol, Santino Gatti y Álvaro Ocampo; Ramiro Hernandes, Santiago Longo, Francisco González Metilli y Juan Velázquez; Nicolás Fernández y Bryan Reyna.

Lucco, G. Zelarayán, Strumia y Tulián por Fernández, Griguol, Daniele y Reyna fueron las modificaciones. Zelarayán anotó el tanto que selló la igualdad y puso final a la pretemporada celeste.

La posible formación de Belgrano para el debut ante Rosario Central

En base a los esquemas que el “Ruso” Zielinski dispuso a lo largo de los encuentros amistosos, el 11 inicial que apunta para el debut del sábado de 24 a las 22 en el Gigante de Arroyito sería: Thiago Cardozo; Alcides Benítez, Lisandro López, Alexis Maldonado y Adrián Spörle; Emiliano Rigoni, Adrián Sánchez, Ulises Sánchez y Francisco González Metilli; Lucas Zelarayán y Nicolás Fernández.