Matías Suárez se retiró del fútbol con una emotiva carta: “Gracias Belgrano”

Matías Suárez se retiró del fútbol profesional a sus 37 años luego de una carrera en la que visitó la camiseta de cinco clubes y la de la Selección Argentina. Mediante una emotiva carta, le agradeció a Belgrano, su familia y quienes le dieron la oportunidad de cumplir su sueño.

“Llegó el momento de despedirme del fútbol profesional. Quiero agradecer a mis Padres, a Magui, mis hijos, a mí representante, mi familia y amigos por acompañarme siempre”, redactó en primera instancia el ahora exfutbolista a través de su cuenta de Instagram.

“A todos mis compañeros que fui haciendo a lo largo de este hermoso camino que fue un sueño hecho realidad”, agregó. Posteriormente, enumeró cada club que defendió y le dedicó una palabra en particular.

“Gracias al Club Unión San Vicente, donde todo comenzó. A Belgrano, que me formó, me cumplió el sueño de ser jugador profesional y en lo personal tiñó mi corazón de celeste para siempre, haciéndome dar el salto al continente europeo”, indicó sobre sus primeros pasos en Argentina.

Matías Suárez en el empate de Belgrano ante Unión en el Gigante de Alberdi. (Facundo Luque / La Voz)

“Llegué al Anderlecht, llenándome de momentos increíbles, coronando mi carrera con grandísimos logros grupales y en lo personal ganando la bota de oro , que marcó mi carrera”, expresó sobre el club de Bélgica.

“River, que desde el primer día me hicieron sentir familia y tan querido mi cariño y respeto siempre me hicieron vivir momentos inolvidables que van a quedar para siempre en mi memoria y en mi corazón”.

Matías Suárez en el Anderlecht de Bélgica. (Foto: AP)

“Unión Española, gracias por la oportunidad de vivir mis últimos minutos en una cancha de futbol profesional disfrutando de lo que más amo”, agregó sobre su última temporada en Chile.

“Orgulloso y agradecido por haber podido vestir la camiseta de nuestra selección de nuestro país Argentina, con muchísimo respeto y orgullo , pudiendo vivir momentos maravillosos que van a quedar guardados para siempre en mi corazón con compañeros que son parte de nuestra historia”, destacó.

“Solo tengo palabras de gratitud para todos los clubes que me abrieron sus puertas y me hicieron sentir en casa... a todos esos compañeros con los que compartí parte de mi vida durante toda mi carrera. Voy a seguir disfrutando de este hermoso deporte desde otro lugar. Nunca dejaré de sentirme futbolista, hoy me toca dar un paso al costado como jugador pero mi amor por este deporte no termina acá. Nuevos comienzos vendrán y seguiré dándolo todo una vez más. Gracias a Dios por dejarme ser feliz con este increíble deporte que tanto me dio. Una vez más, gracias", cerró.