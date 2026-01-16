Vía Córdoba / Tiempo

Cómo estará el clima en Jesús María este fin de semana: el informe con el pronóstico extendido

El Observatorio Hidro-meteorológico de Córdoba y el Servicio Metereológico Nacional compartieron sus pronósticos extendidos.

16 de enero de 2026,

El clima para las próximas noches del Festival de Jesús María 2026. (La Voz).

El Observatorio Hidro-meteorológico de Córdoba (OHMC) compartió un breve informe en el que adelantó cómo estará el clima en Jesús María este fin de semana. En las próximas jornadas se desarrollarán las últimas noches del Festival Nacional de Doma y Folklore.

Cómo estará el clima en Jesús María este fin de semana

Debido a la persistencia de aire cálido, húmedo e inestable se espera para el fin de semana la probabilidad de tormentas y chaparrones disperos”, expresó el OHMC este viernes 16 de enero a través de su cuenta de Instagram.

A su vez, elaboró una imagen con el pronóstico extendido para la ciudad de Jesús María, que contempla esta jornada, el sábado 17 y el domingo 18. Según su estudio, los parámetros térmicos serán agradables, pero la inestabilidad marcará presencia.

El pronóstico extendido con el clima en Jesús María, según el SMN

Por su parte, el Servicio Meteorológico Nacional (SMN) compartió las condiciones climáticas para este fin de semana en Jesús María:

  • Viernes. Mínima de 21°C y máxima de 30°C. Cielo mayormente nublado.
  • Sábado. Mínima de 18°C y máxima de 30°C. Cielo mayormente nublado.
  • Domingo. Mínima de 20°C y máxima de 31°C.Cielo mayormente nublado y chaparrones aislados.

