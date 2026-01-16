Clima en Córdoba: cómo estará el tiempo este viernes 16 de enero y el fin de semana

El Servicio Meteorológico Nacional (SMN) informó cómo estará el tiempo este viernes 16 de enero en Córdoba. Además, deslizó las condiciones climáticas de cara al fin de semana en la provincia, que tiene la continuidad del Festival Nacional de Doma y Folklore de Jesús María y la reciente inauguración del parque acuático más grande de Argentina.

Clima en Córdoba: cómo estará el tiempo este viernes 16 de enero

El ente nacional informó que el último día de la semana inició con una temperatura mínima de 21°C y un cielo mayormente nublado. En paralelo, la mañana tendrá vientos desde el sector sur de entre siete y 12 kilómetros por hora (km/h).

Cielo mayormente nublado para Córdoba este viernes 16 de enero. (Freepik)

Con el transcurrir del reloj, se espera que la humedad y el calor marquen presencia ya que la máxima escalará hasta los 31°C. El panorama se mantendrá igual, aunque se estima que en la noche las nubes se retiren parcialmente.

Clima en Córdoba: cómo estará el tiempo este fin de semana

De cara a un nuevo fin de semana, hasta antes de las 10 del viernes 16 de enero, el SMN no emitió ninguna alerta meteorológica por tormentas o ráfagas de viento. El sábado será un día parcialmente nublado con parámetros térmicos que rondarán entre los 20°C y los 31°C.

Mientras que, para el domingo, el pronóstico extendido indica un cielo mayormente nublado con probabilidad de chaparrones aislados en la noche. Por su parte, la temperatura oscilará entre 21°C y 31°C.

Pronóstico extendido para Córdoba