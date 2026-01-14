Anunciaron un cambio de tiempo para Córdoba: cuándo se prevé la llegada de tormentas

El Observatorio Hidro-meteorológico de la Provincia (OHMC) le brindó un nuevo informe a la Municipalidad. A raíz de los resultados, desde el Palacio 6 de Julio anunciaron un cambio de tiempo para Córdoba, que espera la llegada de tormentas.

Cuándo se prevé la llegada de tormentas a Córdoba

“A partir de la mediatarde del miércoles, el pronóstico indica alta probabilidad de tormentas y chaparrones repentinos, localmente fuertes en ocasiones puntuales, con mejoras temporarias para Córdoba Capital y el área metropolitana”, expresó la Municipalidad en un comunicado este 14 de enero.

Córdoba espera una tarde de miércoles con temperaturas moderadas y alta probabilidad de tormentas y chaparrones. (Nicolás Bravo / La Voz)

A su vez, dejó la posibilidad de escenarios más intensos a lo largo del territorio. “El fenómeno meteorológico podría estar asociado a ráfagas fuertes de viento, caída de granizo, actividad eléctrica y abundante caída de agua en cortos períodos de tiempo”, enumeró.

El OHMC también que durante la mañana del jueves 15, “el pasaje de un frente frío generaría rotación de viento al sector sur”. Por ende, se replicaría el reporte asociado a la jornada del miércoles.

Recomendaciones ante tormenta en Córdoba