Se aproxima una fuerte tormenta para Córdoba y una baja de temperaturas: las zonas bajo alerta

El Servicio Meteorológico Nacional (SMN) emitió una alerta para nueve provincias por un intenso temporal. Posteriormente, el fenómeno climático aproximará una fuerte tormenta para Córdoba, que registrará una baja en sus temperaturas.

Se aproxima una fuerte tormenta para Córdoba: cuándo llega el cambio de tiempo

El cambio de tiempo iniciaría en el transcurso de la noche del miércoles 7 de enero y madrugada del jueves 8. Según el pronóstico extendido del SMN, se consolidaría en la mañana del cuarto día hábil de la semana.

Las probabilidades de tormentas fuertes se ubican entre un 10 y 40 por ciento, pero ascienden hasta un 70 por ciento antes de las 12. En paralelo, un viento desde el sector sur soplará constantemente entre los 13 y los 22 kilómetros por hora y los parámetros térmicos se ubicarán entre los 18°C y 22°C.

Las zonas bajo alerta amarilla por tormenta en Córdoba

Las zonas de la provincia de Córdoba bajo alerta amarilla por tormentas para las primeras horas del jueves 8 son:

Ischilín.

Río Seco.

Sobremonte.

Tulumba .

Cruz del Eje.

Minas .

Pocho.

San Alberto.

San Javier.

San Justo .

Río Primero.

Río Segundo.

Tercero Arriba .

Colón.

Totoral.

Capital .

Juárez Celman.

Río Cuarto.

General San Martín.

Marcos Juárez.

Unión.

En estos sectores, las tormentas “estarán acompañadas por frecuente actividad eléctrica, ocasional caída de granizo, ráfagas que pueden alcanzar los 70 kilómetros por hora (km/h) y abundante caída de agua en cortos períodos”, anunció el SMN.

