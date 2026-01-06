Córdoba: a qué hora llegaría el abrupto cambio de tiempo con intensas tormentas

Este martes 6 de enero rige una alerta amarilla por tormentas en seis provincias de Argentina. Ante este escenario, las autoridades anunciaron un cambio abrupto de tiempo para Córdoba y deslizaron un horario aproximado para la llegada del fenómeno climático.

Abrupto cambio de tiempo: cuándo llegaría la tormenta

Según el mensaje matutino de la Policía Caminera, “se prevé para la tarde/noche de hoy martes y madrugada del miércoles tormentas de variada intensidad, acompañadas por actividad eléctrica, granizo, ráfagas de hasta 70 km/h y abundante caída de agua en cortos períodos”.

El SMN informó de chaparrones y tormentas que “por la tarde se intensificarán en Córdoba, La Pampa y oeste de Buenos Aires”. En tanto, el Observatorio Hidro-Meteorológico de la provincia emitió un informe con más detalles del escenario para las próximas 24 horas.

El informe del Observatorio Hidro-Meteorológico.

En concordancia con el ente nacional, agregó que el pasaje de un frente frío generaría rotación de viento al sector sur y las precipitaciones. “Se observa imágenes de máxima reflectividad para diferentes horarios de los días martes y miércoles, marcando la posible ubicación espacial y temporal de tormentas localmente fuertes.

“Se resalta entre el miércoles y jueves el ingreso de una perturbación en niveles medios asociado aire húmedo lo que generaría precipitaciones por lo que sería motivo de otro informe”, anticipó. A raíz de los resultados del estudio del Observatorio Hidro-Meteorológico, la Municipalidad especificó ráfagas fuertes de viento del sector sur para la noche. “Previsto entre las 22 y la 1. Podría ocasionar reducción de visibilidad por tormentas y precipitaciones sectorizadas”, indicó.

Córdoba: recomendaciones ante alerta por tormenta

Junto con una serie de recomendaciones, el municipio señaló: “Podría ocasionar reducción de visibilidad por tormentas y precipitaciones sectorizadas”. Estas son las medidas a tener en cuenta: