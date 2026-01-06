Córdoba: a qué hora llegaría el abrupto cambio de tiempo con intensas tormentas

Este martes 6 de enero rige una alerta amarilla por tormentas en seis provincias de Argentina. Ante este escenario, las autoridades anunciaron un cambio abrupto de tiempo para Córdoba y deslizaron un horario aproximado para la llegada del fenómeno climático.
Abrupto cambio de tiempo: cuándo llegaría la tormenta
Según el mensaje matutino de la Policía Caminera, “se prevé para la tarde/noche de hoy martes y madrugada del miércoles tormentas de variada intensidad, acompañadas por actividad eléctrica, granizo, ráfagas de hasta 70 km/h y abundante caída de agua en cortos períodos”.
El SMN informó de chaparrones y tormentas que “por la tarde se intensificarán en Córdoba, La Pampa y oeste de Buenos Aires”. En tanto, el Observatorio Hidro-Meteorológico de la provincia emitió un informe con más detalles del escenario para las próximas 24 horas.
En concordancia con el ente nacional, agregó que el pasaje de un frente frío generaría rotación de viento al sector sur y las precipitaciones. “Se observa imágenes de máxima reflectividad para diferentes horarios de los días martes y miércoles, marcando la posible ubicación espacial y temporal de tormentas localmente fuertes.
“Se resalta entre el miércoles y jueves el ingreso de una perturbación en niveles medios asociado aire húmedo lo que generaría precipitaciones por lo que sería motivo de otro informe”, anticipó. A raíz de los resultados del estudio del Observatorio Hidro-Meteorológico, la Municipalidad especificó ráfagas fuertes de viento del sector sur para la noche. “Previsto entre las 22 y la 1. Podría ocasionar reducción de visibilidad por tormentas y precipitaciones sectorizadas”, indicó.
Córdoba: recomendaciones ante alerta por tormenta
Junto con una serie de recomendaciones, el municipio señaló: “Podría ocasionar reducción de visibilidad por tormentas y precipitaciones sectorizadas”. Estas son las medidas a tener en cuenta:
- Evitar salir al exterior
- No sacar la basura y limpiar desagües y sumideros.
- Desconectar los electrodomésticos y cortá el suministro eléctrico si ingresa agua.
- Cerrar y alejarse de puertas y ventanas.
- Retirar o asegurar objetos que puedan ser arrastrados por el viento.
- Buscar refugio inmediato en un edificio, casa o vehículo cerrado, en caso de estar al aire libre.
- En caso de conducir y presentar problemas de visibilidad, reducir la velocidad sin frenar.
- Aumentar la distancia con otros vehículos.
- Respetar las indicaciones de cualquier autoridad que trabaje para la seguridad y prevención.