El Servicio Meteorológico Nacional (SMN) emitió una alerta amarilla por tormenta para siete provincias de Argentina este martes 6 de enero. Una de ellas es Córdoba, que tiene 18 departamentos bajo el aviso.

Clima en Córdoba: dónde rige alerta por tormenta este martes 6 de enero

Colón.

Totoral .

Calamuchita.

Santa María .

Capital .

Pocho.

San Alberto.

San Javier.

Río Primero.

Río Segundo.

Tercero Arriba.

Juárez Celman.

Río Cuarto.

General San Martín.

Marcos Juárez.

Unión.

General Roca.

Presidente Roque Sáenz Peña.

Las tormentas de variada intensidad estarán acompañadas por “frecuente actividad eléctrica, ocasional caída de granizo, ráfagas que pueden alcanzar los 70 kilómetros por hora (km/h) y abundante caída de agua en cortos períodos”, advirtió el SMN. En paralelo, anticipó que se prevén valores de precipitación acumulada entre 15 y 30 milímetros.

Recomendaciones ante alerta por tormenta en Córdoba

Evitar salir.

No sacar la basura y limpiar desagües y sumideros.

Desconectar los electrodomésticos y cortá el suministro eléctrico si ingresa agua.

Cerrar y alejarse de puertas y ventanas.

Retirar o asegurar objetos que puedan ser arrastrados por el viento.

Buscar refugio inmediato en un edificio, casa o vehículo cerrado, en caso de estar al aire libre.

Clima en Córdoba: cómo estará el tiempo este martes 6 de enero

El segundo día hábil de la primera semana de 2026 inició con una temperatura mínima de 16°C y un cielo despejado. A su vez, vientos desde el sector norte de entre 23 y 31 km/h.

Con el transcurrir de las horas, se estima que la máxima ascienda hasta los 34°C, las ráfagas ronden entre los 42 y 50 km/h y arriben las tormentas aisladas. Hay entre un 10 y un 40 por ciento de probabilidades, que llegan hasta un 70 en la noche.

