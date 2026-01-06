Vía Córdoba / Tiempo

Clima en Córdoba: dónde rige alerta por tormenta este martes 6 de enero

Una por una, las regiones de la provincia que esperan intensas precipitaciones y ráfagas de hasta 70 km/h.

Redacción Vía Córdoba
6 de enero de 2026,

Hay alerta amarilla por tormenta en parte de la provincia de Córdoba. (Nicolás Bravo / La Voz)

El Servicio Meteorológico Nacional (SMN) emitió una alerta amarilla por tormenta para siete provincias de Argentina este martes 6 de enero. Una de ellas es Córdoba, que tiene 18 departamentos bajo el aviso.

  • Colón.
  • Totoral.
  • Calamuchita.
  • Santa María.
  • Capital.
  • Pocho.
  • San Alberto.
  • San Javier.
  • Río Primero.
  • Río Segundo.
  • Tercero Arriba.
  • Juárez Celman.
  • Río Cuarto.
  • General San Martín.
  • Marcos Juárez.
  • Unión.
  • General Roca.
  • Presidente Roque Sáenz Peña.
Dónde rige alerta por tormenta este martes 6 de enero.
Las tormentas de variada intensidad estarán acompañadas por “frecuente actividad eléctrica, ocasional caída de granizo, ráfagas que pueden alcanzar los 70 kilómetros por hora (km/h) y abundante caída de agua en cortos períodos”, advirtió el SMN. En paralelo, anticipó que se prevén valores de precipitación acumulada entre 15 y 30 milímetros.

Recomendaciones ante alerta por tormenta en Córdoba

  • Evitar salir.
  • No sacar la basura y limpiar desagües y sumideros.
  • Desconectar los electrodomésticos y cortá el suministro eléctrico si ingresa agua.
  • Cerrar y alejarse de puertas y ventanas.
  • Retirar o asegurar objetos que puedan ser arrastrados por el viento.
  • Buscar refugio inmediato en un edificio, casa o vehículo cerrado, en caso de estar al aire libre.

Clima en Córdoba: cómo estará el tiempo este martes 6 de enero

El segundo día hábil de la primera semana de 2026 inició con una temperatura mínima de 16°C y un cielo despejado. A su vez, vientos desde el sector norte de entre 23 y 31 km/h.

Con el transcurrir de las horas, se estima que la máxima ascienda hasta los 34°C, las ráfagas ronden entre los 42 y 50 km/h y arriben las tormentas aisladas. Hay entre un 10 y un 40 por ciento de probabilidades, que llegan hasta un 70 en la noche.

Pronóstico extendido para Córdoba

  • Miércoles. Mínima de 17°C y máxima de 34°C. Tormentas aisladas y cielo parcialmente nublado.
  • Jueves. Mínima de 22°C y máxima de 25°C. Tormentas aisladas.
  • Viernes. Mínima de 17°C y máxima de 22°C. Tormentas aisladas

