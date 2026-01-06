El Servicio Meteorológico Nacional (SMN) emitió una alerta amarilla por tormenta para siete provincias de Argentina este martes 6 de enero. Una de ellas es Córdoba, que tiene 18 departamentos bajo el aviso.
Clima en Córdoba: dónde rige alerta por tormenta este martes 6 de enero
- Colón.
- Totoral.
- Calamuchita.
- Santa María.
- Capital.
- Pocho.
- San Alberto.
- San Javier.
- Río Primero.
- Río Segundo.
- Tercero Arriba.
- Juárez Celman.
- Río Cuarto.
- General San Martín.
- Marcos Juárez.
- Unión.
- General Roca.
- Presidente Roque Sáenz Peña.
Las tormentas de variada intensidad estarán acompañadas por “frecuente actividad eléctrica, ocasional caída de granizo, ráfagas que pueden alcanzar los 70 kilómetros por hora (km/h) y abundante caída de agua en cortos períodos”, advirtió el SMN. En paralelo, anticipó que se prevén valores de precipitación acumulada entre 15 y 30 milímetros.
Recomendaciones ante alerta por tormenta en Córdoba
- Evitar salir.
- No sacar la basura y limpiar desagües y sumideros.
- Desconectar los electrodomésticos y cortá el suministro eléctrico si ingresa agua.
- Cerrar y alejarse de puertas y ventanas.
- Retirar o asegurar objetos que puedan ser arrastrados por el viento.
- Buscar refugio inmediato en un edificio, casa o vehículo cerrado, en caso de estar al aire libre.
Clima en Córdoba: cómo estará el tiempo este martes 6 de enero
El segundo día hábil de la primera semana de 2026 inició con una temperatura mínima de 16°C y un cielo despejado. A su vez, vientos desde el sector norte de entre 23 y 31 km/h.
Con el transcurrir de las horas, se estima que la máxima ascienda hasta los 34°C, las ráfagas ronden entre los 42 y 50 km/h y arriben las tormentas aisladas. Hay entre un 10 y un 40 por ciento de probabilidades, que llegan hasta un 70 en la noche.
Pronóstico extendido para Córdoba
- Miércoles. Mínima de 17°C y máxima de 34°C. Tormentas aisladas y cielo parcialmente nublado.
- Jueves. Mínima de 22°C y máxima de 25°C. Tormentas aisladas.
- Viernes. Mínima de 17°C y máxima de 22°C. Tormentas aisladas