Clima en Córdoba: tras la tormenta y el granizo, cómo sigue el tiempo este sábado 3 de enero

La intensa tormenta con granizo del jueves 1 de enero de 2026 sorprendió a los corbobeses. En este contexto, las alertas y los avisos a corto plazo del Servicio Meteorológico Nacional (SMN) toman mayor relevancia este sábado 3 de enero, primer fin de semana del año.

Clima en Córdoba: cómo estará el tiempo este sábado 3 de enero

Para este sábado 3, se prevé una temperatura máxima de 30°C y una mínima de 20ºC. El cielo estará entre ligero a parcialmente nublado y con tormentas aisladas por la tarde. Durante la madrugada y en horas de la mañana, se esperan además ráfagas de viento de hasta 59 kilómetros por hora (km/h) del sector sur y sureste.

La combinación de agua, vienta y piedra es lo que generó tantas complicaciones durante la tormenta del 1º de enero. (José Gabriel Hernández / La Voz)

En tanto que el domingo, en la continuidad del primer fin de semana del año, el SMN anuncia una temperatura mínima de 18°C y máxima de 30°C. Con cielo algo nublado durante toda la jornada.

Pronóstico extendido para Córdoba