Vía Córdoba / Tiempo

Clima en Córdoba: tras la tormenta y el granizo, cómo sigue el tiempo este sábado 3 de enero

En el primer fin de semana de enero y del 2026 sigue el calor, pero con temperaturas más moderadas. El pronóstico extendido.

Redacción Vía Córdoba
Redacción Vía Córdoba

3 de enero de 2026,

Clima en Córdoba: tras la tormenta y el granizo, cómo sigue el tiempo este sábado 3 de enero
La intensa tormenta con agua y granizo tomó por sorpresa a los cordobeses en el comienzo del año. El pronóstico extendido.

La intensa tormenta con granizo del jueves 1 de enero de 2026 sorprendió a los corbobeses. En este contexto, las alertas y los avisos a corto plazo del Servicio Meteorológico Nacional (SMN) toman mayor relevancia este sábado 3 de enero, primer fin de semana del año.

Clima en Córdoba: cómo estará el tiempo este sábado 3 de enero

Para este sábado 3, se prevé una temperatura máxima de 30°C y una mínima de 20ºC. El cielo estará entre ligero a parcialmente nublado y con tormentas aisladas por la tarde. Durante la madrugada y en horas de la mañana, se esperan además ráfagas de viento de hasta 59 kilómetros por hora (km/h) del sector sur y sureste.

La combinación de agua, vienta y piedra es lo que generó tantas complicaciones durante la tormenta del 1º de enero. (José Gabriel Hernández / La Voz)
La combinación de agua, vienta y piedra es lo que generó tantas complicaciones durante la tormenta del 1º de enero. (José Gabriel Hernández / La Voz)

En tanto que el domingo, en la continuidad del primer fin de semana del año, el SMN anuncia una temperatura mínima de 18°C y máxima de 30°C. Con cielo algo nublado durante toda la jornada.

Pronóstico extendido para Córdoba

  • Lunes 5 de enero. Mínima de 20°C y máxima de 33°C. Cielo algo. Ráfagas de viento norte durante la tarde y noche.
  • Martes 6 de enero. Mínima de 19°C y máxima de 35°C. Entre algo y parcialmente nublado durante toda la jornada.
  • Miércoles 7 de enero. Mínima de 19°C y máxima de 33°C. Algo nublado y chaparrones por la tarde y noche.
  • Jueves 8 de enero. Mínima de 18°C y máxima de 31°C. Tormentas aisladas durante la madrugada y mañana, y mayormente nublado por la tarde.

Temas Relacionados

MÁS DE Tiempo
Rumbos
VER MÁS
Vía Libre
VER MÁS
Streaming
VER MÁS
Entretenimiento
VER MÁS
Estilo
VER MÁS
Urbano
VER MÁS
Gourmet
VER MÁS