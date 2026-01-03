Clima en Córdoba: tras la tormenta y el granizo, cómo sigue el tiempo este sábado 3 de enero

La intensa tormenta con granizo del jueves 1 de enero de 2026 sorprendió a los corbobeses. En este contexto, las alertas y los avisos a corto plazo del Servicio Meteorológico Nacional (SMN) toman mayor relevancia este sábado 3 de enero, primer fin de semana del año.
Clima en Córdoba: cómo estará el tiempo este sábado 3 de enero
Para este sábado 3, se prevé una temperatura máxima de 30°C y una mínima de 20ºC. El cielo estará entre ligero a parcialmente nublado y con tormentas aisladas por la tarde. Durante la madrugada y en horas de la mañana, se esperan además ráfagas de viento de hasta 59 kilómetros por hora (km/h) del sector sur y sureste.
En tanto que el domingo, en la continuidad del primer fin de semana del año, el SMN anuncia una temperatura mínima de 18°C y máxima de 30°C. Con cielo algo nublado durante toda la jornada.
Pronóstico extendido para Córdoba
- Lunes 5 de enero. Mínima de 20°C y máxima de 33°C. Cielo algo. Ráfagas de viento norte durante la tarde y noche.
- Martes 6 de enero. Mínima de 19°C y máxima de 35°C. Entre algo y parcialmente nublado durante toda la jornada.
- Miércoles 7 de enero. Mínima de 19°C y máxima de 33°C. Algo nublado y chaparrones por la tarde y noche.
- Jueves 8 de enero. Mínima de 18°C y máxima de 31°C. Tormentas aisladas durante la madrugada y mañana, y mayormente nublado por la tarde.