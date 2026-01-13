Impactante crecida: los videos tras el temporal en las Sierras de Córdoba

El clima en la provincia de Córdoba experimentó un cambio drástico este martes 13 de enero. Tras alcanzar temperaturas máximas de 41.5°C en localidades como Los Zorros, un frente de tormentas fuertes y ráfagas de viento afectó diversos sectores del territorio provincial. La zona más impactada fue el Valle de Punilla, donde las lluvias torrenciales generaron crecidas en los cursos de agua que alimentan la cuenca del lago San Roque.

Video: la impactante crecida del río Tanti en Córdoba

De acuerdo con los datos brindados por el Observatorio Hidrometeorológico de Córdoba, la intensidad de la tormenta se concentró en periodos cortos de tiempo. En la localidad de Tanti, se registraron 48,4 milímetros de lluvia acumulada en apenas tres horas.

Sin embargo, el mayor impacto se detectó en la zona de Mallín, donde el acumulado alcanzó los 66 milímetros en un lapso similar. Otros puntos de la región, como Villa Carlos Paz, Los Gigantes y Estancia Vieja, también reportaron precipitaciones copiosas que contribuyeron al incremento del caudal en las cuencas altas y medias.

Ante la magnitud del fenómeno, el municipio de Tanti confirmó el cierre preventivo de los vados sobre los arroyos Tanti, Las Mojarras, Cristal y sectores de Las Salinas. La medida busca prevenir accidentes, dado que el agua superó el cauce habitual, transformándose en una corriente de fuerte arrastre que representa un peligro inminente para la circulación.

Asimismo, en la localidad de Cabalango, personal policial anunció el corte total del vado Río Los Chorrillos y El Vergel en el Arroyo Las Salinas. Las autoridades detallaron que la acumulación en la cuenca de Las Mojarras/Los Chorrillos llegó a los 27,5 mm, nivel calificado como elevado.