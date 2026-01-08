Precaución por las lluvias copiosas: crecidas en los afluentes del lago San Roque tras intensas lluvias

Tras las lluvias registradas en las últimas horas, se produjeron importantes incrementos en los caudales de los afluentes del lago San Roque. Según se informó, el río San Antonio alcanzó una creciente de 4,5 metros, mientras que en los ríos Los Chorrillos y Cosquín se detectaron subas superiores a los 2 metros.

Creciente del río San Antonio de Carlos Paz. (La Voz)

Ante esta situación, se dispuso el cierre al tránsito del vado El Fantasio y del Puente Terzi, en barrio Playas de Oro, como medida preventiva. Desde el municipio se solicita evitar acercarse a los cauces y respetar las indicaciones del personal de Seguridad VCP, Guardavidas y fuerzas de seguridad provinciales, que se encuentran custodiando la costa de río y la costa de lago.

Servicio Municipal del Agua: uso responsable del recurso

La Subsecretaría de Agua y Saneamiento del Municipio informó que ingresan alrededor de 4 metros de creciente, lo que dificulta la prestación del servicio, generando restricciones en el radio servido y, en algunos sectores, turbiedad. El equipo técnico y el equipamiento trabajan al máximo de su capacidad para normalizar la situación.

En este marco, se solicita a los vecinos cuidar las reservas domiciliarias y hacer un uso responsable y racional del agua.Por consultas, están disponibles los canales de atención vía WhatsApp: 3541 528314 (de 7 a 21 h) y 3541 527062 (24 h).