El Servicio Meteorológico Nacional (SMN) emitió este miércoles 14 de enero una alerta amarilla por tormenta en 11 provincias diferentes. Una de las afectadas es Córdoba, que también aguarda por una jornada con altas temperaturas.

Clima en Córdoba: cómo estará el tiempo este miércoles 14 de enero

El ente nacional comunicó que el tercer día hábil de la semana inició con una temperatura mínima de 17°C y un cielo parcialmente nublado. Con el pasar del reloj, es espera que las condiciones cambien.

Durante la tarde, se estima que la máxima llegue a los 31°C y las ráfagas de viento norte lleguen hasta 50 kilómetros por hora (km/h). Paralelamente, el pronóstico indica entre un 10 y un 40 por ciento de probabilidades de tormentas aisladas que se extienden hasta la noche.

Clima en Córdoba: dónde rige alerta amarilla por tormenta este miércoles 14 de enero

Los departamentos de Córdoba bajo alerta amarilla por tormenta desde la tarde hasta el anochecer son:

Cruz del Eje.

Minas.

Cruz del Eje.

Pocho.

San Alberto.

San Javier.

Calamuchita.

Río Cuarto.

Santa María.

Juárez Celman.

Río Cuarto.

General Roca.

Presidente Roque Sáenz Peña.

Dónde rige alerta amarilla por tormenta este miércoles 14 de enero en Córdoba.

Las tormentas “podrán estar acompañadas por granizo, actividad eléctrica intensa, precipitación abundante en cortos períodos y ráfagas que pueden alcanzar los 70 km/h”, indicó el SMN para las regiones mencionadas.

Recomendaciones ante alerta amarilla por tormenta en Córdoba

Evitar salir.

No sacar la basura y limpiar desagües y sumideros.

Desconectar los electrodomésticos y cortar el suministro eléctrico si ingresa agua.

Cerrar y alejarse de puertas y ventanas.

Retirar o asegurar objetos que puedan ser arrastrados por el viento.

Buscar refugio inmediato en un edificio, casa o vehículo cerrado, en caso de estar al aire libre.

Pronóstico extendido para Córdoba