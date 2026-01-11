Clima en Córdoba: cómo continuará el tiempo este domingo 11 de enero

Tras varios días de lluvias intensas en la provincia, el clima en Córdoba seguirá estable este domingo 11 de enero. Según el pronóstico publicado por el Servicio Meteorológico Nacional (SMN), el tiempo permanecerá con temperaturas cálidas y un cielo despejado.

Clima en Córdoba: cómo estará el tiempo este domingo 11 de enero

De acuerdo al SMN, para este domingo se prevé una máxima de 32°C y una mínima de 15°C. Asimismo, el cielo permanecerá despejado durante toda la jornada. No se esperan lluvias durante las próximas 48 horas.

Pronóstico extendido para Córdoba