Una madre y su hijo viajaban en moto cuando una camioneta los embistió en la ciudad de Villa María. El conductor huyó del lugar. Hoy, la mujer pide ayuda para pagar el costoso tratamiento de las heridas que le dejó el accidente. Mientras que, la fiscalía ya identificó al conductor y secuestró el vehículo.

La Justicia descubrió que quien manejaba la camioneta no era el dueño sino que era un mecánico. El fiscal René Bosio detalló a Villa María Ya!: “Tenemos identificado al conductor de la camioneta, se trataría de Ricardo Díaz, mecánico, y esta es la particularidad, es decir, la camioneta no estaba manejada por su dueño si no que esta persona es el mecánico”.

La palabra del fiscal

Según puntualizó el edil, el rodado ya fue secuestrado y llevado al depósito judicial junto a la moto. Sin embargo, la investigación continúa y se ha ordenado el chequeo de las cámaras del sector “para ver si podemos determinar lo que realmente ocurrió para que se de el accidente”.

Bosio agregó: “Estamos precisamente viendo todas las pruebas que tenemos, para realizar las imputaciones correspondientes. Todavía no hemos podido tomarle testimonio a la damnificada mayor. Cuando le tomemos testimonio vamos a tener un panorama más claro”.

Respecto al acusado, el fiscal confió: “Lo que nosotros hemos recabado es que el mecánico después del accidente va a buscar al dueño de la camioneta, es como que se asustó, no era el auto de él, y fue a buscar al dueño y volvieron ahí al lugar. Por eso ahí se identifica inmediatamente y ahí mismo se le hace el test de alcoholemia”, añadió.

La salud de las víctimas

El pequeño tuvo una quebradura de muñeca y se encuentra bien, pero la mujer sufrió una fractura expuesta de tibia y peroné que se complicó. Los médicos debieron realizar tres intervenciones y corre riesgo de amputación.

Para mejorar su pronóstico, debe utilizar una máquina durante 10 días que tiene un costo de 89.000 pesos; aún debe comprar los clavos quirúrgicos que le sostendrán los huesos y deberá someterse a 10 cirugías más en Córdoba Capital.

Por esa razón, quienes puedan colaborar pueden hacerlo al 353 565-5457 y su alias es MACA533.UALA.