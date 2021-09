El conductor de un Ford Falcon estrelló el vehículo contra un colectivo de la empresa Ersa, luego de cruzar el semáforo en rojo. El hecho ocurrió en la mañana de este miércoles, en pleno Centro de Córdoba.

Según relató el propio conductor del automóvil, no vio el semáforo en rojo y cuando se dio cuenta ya era demasiado tarde como para frenar. El accidente ocurrió en la intersección de las calles bulevar Guzmán y San Jerónimo.

“No vi el semáforo y cuando me di cuenta, ya estaba encima el bondi. Ahí están las consecuencias. No me percaté del semáforo, la verdad ni lo vi”, aseguró Franco en declaraciones a los medios.

Por su parte, desde la empresa Ersa comunicaron que trabajan en el lugar los peritos del seguro e inspectores de la línea que se acercaron a asistir a los pasajeros y al conductor.

Una mujer que se encontraba a bordo del transporte habría resultado con heridas leves.

