“Choco”, el paracaidista cordobés que desafía una amputación y busca ser parte de un récord argentino

Gabriel Cioccolanti tiene 49 años y es instructor de paracaidismo en Sky Drive Córdoba City. Practicaba el deporte de forma ininterrumpida hasta que un accidente le costó una de sus piernas y tuvo que frenar. Aún así, su pasión lo impulsa a seguir y ahora, busca romper un récord nacional de salto.

“Comencé en el ‘98 con el curso de paracaidismo. En ese momento, fue sólo un hobbie y estuve haciendo saltos durante 10 años. Pero después, pensé en convertirlo en un trabajo y empecé a ser camarógrafo, instructor e instructor tandem y así fui avanzando”, recordó Gabriel “Choco” Cioccolanti en diálogo con Vía Córdoba.

El deportista previo al accidente que le significó la amputación de su pierna. Foto: Gentileza Gabriel Cioccolanti

Un accidente que lo alejó del paracaidismo por un buen tiempo

En el 2013, mientras trabajaba como instructor en Río Tercero una caída salió mal. “Haciendo un salto de bautismo, colisionó mi paracaídas con el de otro paracaidista, quedamos sostenidos por el artefacto más chico y la llegada a tierra fue bastante fuerte”, contó Choco.

Como consecuencia, sufrió quebraduras en ambas piernas. En el hospital, las heridas se complicaron por una infección y los especialistas no tuvieron más remedio que amputar su pierna. Gabriel estuvo un mes en coma y otro, en sala común donde comenzó su recuperación.

El accidente se produjo al colisionar dos paracaídas y desconstrolar el descenso. (Imagen ilustrativa) Foto: Gentileza Gabriel Cioccolanti

Una prótesis que le permitió volver al paracaidismo

“No fue nada fácil pero lo tomé como un accidente, como parte de la actividad”, reconoció. Con el correr de los meses, Gabriel pudo acceder a una prótesis. “Yo aspiraba a caminar como ahora. Si bien en el hospital se veía lejano, fue una meta que cumplí”, aseguró.

“Cuando tuve mi prótesis empecé con un nuevo proceso: aprender a usarla porque no tenía idea. Es algo que funciona de acuerdo a los movimientos, que no son iguales a los que hacías antes”, expresó. La adaptación fue de sólo cuatro meses por el arduo trabajo del paracaidista.

Tras esto, retomar su pasión era algo mucho más cercano. “Desde el primer día en el hospital pensaba en cómo hacer para volver a saltar”, rememoró. Gabriel detalló que en este período fue escencial el apoyo de su pareja Érica, quien lo acompañó en su recuperación y en el regreso al deporte.

El deportista es un apasionado del paracaidismo y comenzó a saltar en 1998. Foto: Gentileza Gabriel Cioccolanti

Volver a saltar, pese al miedo y la incertidumbre

Gabriel volvió a saltar en 2019, en San Francisco. “Después del accidente, quise volver y me sometí a una serie de exámenes psicofísicos; fue una pelea para que me puedan habilitar nuevamente. Presenté pruebas de otros paracaidistas con prótesis, me hicieron un exámen de campo y ese fue el retorno”.

El deportista aseguró que ese momento fue una mezcla de ansiedad y adrenalina. “Yo sabía que en el salto me iba a ir bien, pero tenía dudas en el aterrizaje con la prótesis. Sin embargo, salió perfecto y tuve la habilitación”, detalló.

El retorno del paracaidista tras la amputación de una de sus piernas. Foto: Gentileza Gabriel Cioccolanti

Respecto a su retorno, el paracaidista reflexionó: “Por más de que a uno le pase algo, se debe seguir intentando. En mi caso, de forma adaptada. El objetivo es no bajar los brazos nunca y rebuscárselo para continuar en lo que a uno le apasiona”.

Un objetivo en vista: ser parte de un récord mundial de paracaidismo

Actualmente, Gabriel hace cinco saltos promedio a la semana y entrena diariamente para fortalecer sus piernas y también, para lograr un objetivo que tiene en mente: romper un récord nacional.

El deportista es un apasionado del paracaidismo y comenzó a saltar en 1998. Foto: Gentileza Gabriel Cioccolanti

“Me estoy yendo a Uruguay porque se va a hacer un intento de récord argentino donde no estoy convocado pero quiero participar. La idea mía es hacer los entrenamientos y estar entre los convocados”, sostuvo.

El anterior intento de récord ocurrió en 2013, donde sí estaba convocado pero no pudo participar por el accidente que lo dejó hospitalizado. La meta es superar las 42 personas que salten en caída libre, tomados de la mano. En este caso, serán 60 los participantes y Gabriel intenta ser uno de ellos. “Es mi revancha”, sentenció.