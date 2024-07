Chébere se quedó sin cantantes: los polémicos motivos que dieron los artistas

En la historia del cuarteto, existen decenas de bandas resonantes y Chébere es una de ellas. Hace poco, celebró 50 años de trayectoria, pero una drástica decisión provocó desconcierto en sus seguidores y preocupación por la continuidad de la orquesta.

A través de las redes sociales, Gustavo Corvalán y Pepe Celiz anunciaron que se retiran del grupo y contaron los polémicos motivos detrás de su decisión.

POLÉMICOS MOTIVOS: CHÉBERE SE QUEDÓ SIN CANTANTES

Gustavo Corvalán, quien se había incorporado hace dos años al grupo, compartió su decisión en Instagram. “Bueno, con lo que acabo de ver, me parece que se terminó otra etapa”, sentenció. “Siempre seré y soy agradecido por el cariño y la confianza pero si no me valoran donde yo dejo siempre todo con el corazón, perdón. Pero entonces estoy en el lugar equivocado”, siguió el Toro.

En la misma línea, Pepe Celiz fue contundente con su mensaje. “¿Seguimos con las ninguneadas?. Creo que nunca le falté el respeto a nadie, al contrario, me puse la camiseta desde el primer día, traté y trato con mucho respeto y orgullo mi lugar de trabajo”, escribió.

“Ahora entiendo porqué esto se quedó en el tiempo”, cerró el artista. A poco más de dos años de su relanzamiento como banda, parece ser que el grupo llegó a su fin. Aún no hay novedades sobre su futuro y la banda no emitió un comunicado oficial.