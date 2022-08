Caso Santiago Aguilera: el único imputado se negó a declarar

Tras el velatorio de Santiago Aguilera Allende, la Justicia de Córdoba procedió a tomar testimonio del único imputado por la causa. Sin embargo, Walter Gil (23) se negó a declarar. Aunque continuará detenido en la cárcel de Bouwer.

Walter Gil, quien trabajaba para el padre de Aguilera en su corralón de materiales, no quiso declarar ante la Justicia. Este martes, fue indagado por el fiscal federal Enrique Senestrari, quien lleva adelante la causa, pero no emitió declaraciones, según detalló Télam.

Ante esto, Gil continuará detenido. Mientras que, el fiscal sigue adelante con la pesquisa para esclarecer el móvil del crimen.

El último adiós de Santiago Aguilera

Los restos de la Santiago fueron inhumados este mediodía en el cementerio de Villa Las Rosas, del departamento de San javier, en el valle de Traslasierra. En el último adiós participó una gran cantidad de vecinos, amigos y familiares que expresaron su dolor y conmoción.

Masiva concurrencia de vecinos y amigos para despedir al joven de 18 años. Foto: Captura de video

En este contexto, Carlos Aguilera, papá del joven asesinado, se volvió a referir al crimen y dijo: “Realmente es un desconcierto total, no sabemos dónde estamos parados y estamos preocupados porque los que mataron a Santiago están libres”.

Carlos Aguilera, padre de Santiago. (La Voz)

Aguilera también deslizó su sospecha de que no se trató de un solo asesino. “Obviamente que hay más involucrados porque la muerte de Santiago se origina cuando el detenido ya estaba preso, o sea que sí han sido varios. No tengo idea la cantidad de personas, a ese dato no me lo han dado”, afirmó en diálogo con Telenoche.

“Yo quiero saber precisamente por qué lo mataron. No encuentro el sentido de porqué matarlo de esa manera”, manifestó, haciendo referencia a los resultados de la autopsia que indican que el joven tenía múltiples heridas en el cuerpo (quemaduras de cigarrillo o con un fierro caliente y puntazos con un arma blanca).