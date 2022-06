La Justicia de Córdoba condenó este jueves a Gonzalo Soria, el hombre que, manejando borracho, chocó y mató al adolescente de 16 años Luciano Gassman. El sujeto fue sentenciado por la cámara 11 del crimen a cinco años y cinco meses de prisión.

Si bien la familia de la víctima pedía que el caso sea tomado como el de Alan Amoedo, a quien lo acusaron por crimen doloso, esto no fue así. En cambio, el joven de 29 años fue hallado culpable de los delitos de homicidio culposo agravado y lesiones culposas.

Tragedia vial de Río Segundo: Gonzalo Soria fue condenado por homicidio culposo por haber conducido en estado de ebriedad y atropellado a Luciano Gassman. (Ramiro Pereyra / La Voz) Foto: Ramiro Pereyra

“Nos vamos dolidos, indignados con la Justicia de Córdoba. El caso de Amoedo marcó jurisprudencia. Amoedo no vio a sus víctimas, Gonzalo Soria sí: si los vio y los chocó es porque los quiso matar. Vamos a apelar y el último paso sería la Corte Suprema”, aseguró Leonardo, padrastro de la víctima fatal.

El dolor de la madre de Luciano Gassman

Pese a haber preferido no hablar tras el dictamen judicial, Laura Vaudagna, madre de Luciano Gassman, terminó dando su parecer y expresando todo su dolor frente a los medios. “Estoy indignada. Pensé que la Justicia era distinta, que si el fiscal no veía lo que había pasado, los jueces sí lo iban a hacer”, señaló la mujer, entre lágrimas.

Tragedia vial de Río Segundo: Gonzalo Soria fue condenado por homicidio culposo por haber conducido en estado de ebriedad y atropellado a Luciano Gassman. (Ramiro Pereyra / La Voz) Foto: Ramiro Pereyra

En este sentido, indicó: “Me voy sin nada, pero no voy a bajar los brazos, no voy a parar”. “Por mí, que le den 25 años. Si hubiese sido un accidente, yo lo puedo llegar a entender, pero esto no fue un accidente: él (Soria) estaba alcoholizado”, consideró Laura. Y añadió, claramente afligida: “Mi hijo venía caminando, ni la moto le prestaba yo para que no le fuera a pasar nada”.