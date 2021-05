Al crecimiento de casos positivos de coronavirus en Córdoba también se le suma el caos por la cantidad de personas queriendo hisoparse para saber si está contagiados o no y también el agolpamiento en vacunatorios de quienes quieren recibir al menos una dosis. Ante esta situación, el ministerio de Salud provincial decidió tomar cartas en el asunto y por eso modificó los criterios de vacunación en el Centro de Convenciones.

Las demoras en las llegadas de las vacunas también generó que se reprogramen los turnos de vacunación que ya habían sido asignados. Este miércoles llegaron nuevas partidas de Sinopharm y Sputnik V por lo que se retomó la vacunación en la Capital. Pero esto también provocó que se mezclen las personas que tenían turnos asignados y que no asistieron -por diversas razones- con las nuevas personas citadas para inocularse contra el coronavirus.

Justamente en la jornada del miércoles se habían puesto a disposición dosis que quedaban de un remanente anterior, y se acercaron al Centro de Convenciones vecinos que no tenían turno, lo que generó un caos y muchas personas no pudieron ser inmunizadas.

Centro de Convenciones Cordoba. Largas filas de gente esperando su turno para la vacunación contra el Covid. (Nicolás Bravo) Bravo Nicolas | La Voz

El ministerio de Salud indicó que no hacía falta haber sido notificado, pero sí que las dosis eran para personas que habían perdido su turno anteriormente. La situación generó un caos generalizado, y muchos no lograron el objetivo de recibir sus vacunas.

La llegada a la provincia de más de 45.000 nuevas vacunas enviadas anoche desde la Nación convocó este jueves a otro gran número de personas.

La diferencia es que para este jueves sí se necesitaba la notificación previa del ministerio de Salud local, indicando fecha y horario para ser atendido.

Centro de Convenciones Cordoba. Largas filas de gente esperando su turno para la vacunación contra el Covid. (Nicolás Bravo) Bravo Nicolas | La Voz

La demora que se generó fue también debido a una protesta del personal involucrado en la campaña de vacunación, que reclamó ser inmunizados en su totalidad (solo el 50% está vacunado), además de reclamar salarios adeudados.

La decisión del ministerio de Salud sobre la vacunación en Córdoba

Ante el caos que se vivió en los últimos días, desde el ministerio de Salud provincial resolvieron que los turnos que se hayan perdido serán reprogramados para los próximos días, y esas personas serán informadas oportunamente. Ya no deberán presentarse espontáneamente en los centros de vacunación.

“Lamentamos los episodios de los últimos dos días. La vacunación demora apenas 20 minutos, por lo que nadie debería tener que esperar y hacer grandes colas”, indicó Gabriela Barbás, secretaria de Promoción y Prevención de la Salud, a Radio Universidad.

“El Ministerio de Salud reitera que, en la Ciudad Capital, durante la jornada de este jueves y hasta el sábado inclusive se está vacunado a personas mayores de 50 años con comorbilidades, y a grupos etarios y poblaciones definidos por la autoridad sanitaria provincial: mayores de 60 años, ciudadanos trasplantados, dializados, con discapacidad y docentes de nivel secundario”, afirmaron desde la Provincia.

Centro de Convenciones Cordoba. Largas filas de gente esperando su turno para la vacunación contra el Covid. (Nicolás Bravo) Bravo Nicolas | La Voz

E insistieron con que, para vacunarse, “se deberá contar con el turno correspondiente otorgado por la autoridad sanitaria, donde se asigna día y lugar indicado”. Y aclararon que “quien no cuente con turno o no haya podido asistir en el momento que le fue asignado el mismo, no debe asistir a los vacunatorios”.

Quienes aún no se hayan anotado y deseen recibir la vacuna de manera voluntaria contra el coronavirus deben registrarse en https://www.vacunacioncovid19.cba.gov.ar/Home y aguardar la notificación correspondiente para asistir, según día y lugar indicado.