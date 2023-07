Canción propia y videoclip sensual: el nuevo presente de Polina Grace, la “rusa cordobesa” que llegó a La Voz

Polina Grace se ganó el corazón de todos los cordobeses cuando en 2022 se presentó en el reality de La Voz Argentina como “la rusa cordobesa”. A un año de su paso por el programa, la joven lanzó su primera canción propia que contó con la colaboración de la argentina Valentina Olguin.

La joven nació en Moscú, vivió en Canadá pero eligió Córdoba para impulsar su carrera musical. En la provincia, la artista participó en diferentes shows y conciertos, ofició de modelo y participó en un casting que la llevó a La Voz Argentina, donde obnubiló a los jurados por varias galas.

Polina Piskova, la rusa cordobesa que participó de La voz argentina. Foto: Polina Piskova

Polina representó a la provincia en el certamen La Voz Argentina 2022 con una presentación que provocó que tres de los cuatro jurados la quieran en su equipo. La “rusa cordobesa” interpretó el tema “Seven Nation Army” de The White Stripes. Con los primeros acordes, la artista logró que se diera vuelta el dúo Mau y Ricky, luego su padre, Ricardo Montaner, y finalmente Lali.

Polina Piskova Foto: Polina Piskova

En esa gala, la joven que vivía hace seis meses en la ciudad de Córdoba tomó la decisión de ir con los hermanos venezolanos. “Soy del equipo de Mau y Ricky”, decidió la artista en esa oportunidad.

La rusa continuó en el certamen por varias galas más hasta que quedó eliminada al perder una batalla con Stefano Marocco.

Polina Grace junto a Stefano Marocco en "La voz Argentina" (Foto: IG de @polinagrace) Foto: Polina Grace

Tras la emisión del programa, la cantante se despidió con un emotivo mensaje en las redes. “Es un momento muy sensible para mí, porque me hubiese encantado seguir para mostrarles más de mi talento y de mi personalidad”, señaló. Y sumó: “Pero soy una luchadora inmensa y siempre dije que los momentos que nos definen son esos en los cuales no hay que bajar los brazos, hay que seguir para adelante”.

Lejos de alejarse de las cámaras, Polina continuó con su carrera musical en Córdoba. Su paso por la banda de jazz Philharmonie la acercó a diferentes conciertos y eventos relevantes en la provincia que la mostraron en diferentes facetas.

En paralelo, participó de diferentes campañas publicitarias como modelo de indumentaria y de lencería. Las redes sociales también fueron importantes en su carrera, donde se convirtió en una verdadera influencer con más de 240 mil seguidores.

Polina Grace posó con un sensual conjunto de encaje Foto: Polina Grace

EL PRESENTE DE POLINA GRACE: NUEVA CANCIÓN Y VIDEO SENSUAL

Tras varios viajes por el mundo, la rusa cordobesa volvió a Argentina para lanzar un tema propio junto a Valentina Olguin, excantante de Dame Cinco. “Pa que tu me beses”, se llama la canción de género urbano que cuenta con un sensual videoclip.

La "rusa cordobesa" lanzó una nueva canción junto a Valentina Olguin. Foto: Instagram

“Vayan a escuchar nuestro nuevo tema en todas las plataformas”, escribió Polina en sus redes sociales y recibió el apoyo de miles de seguidores.