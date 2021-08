Mientras disfruta de un buen presente en la Primera Nacional, Belgrano aprovecha y juega amistosos para que los futbolistas que tienen pocos minutos en el torneo puedan tener el rodaje necesario y saltar a la cancha cuando el DT Guillermo Farré lo crea conveniente.

Así, en la mañana del martes, en el predio Armando Pérez de Villa Esquiú, un equipo del Celeste con jugadores que habitualmente no son titulares derrotó 1 a 0 a su par de Racing de Nueva Italia, puntero de la Zona 2 del Federal A. El único gol fue de Ezequiel González.

La formación del Pirata fue con Agustín Rufinetti; Ulises Sánchez, Gino Barbieri, Nahuel Tecilla y Leonel Álvarez; Gerónimo Tomasetti, Emiliano Romero, Ezequiel González y Adolfo Lima; Juan Pablo Ruiz Gómez y Agustín Colazo.

El resto del plantel entrenó en el mismo predio para seguir con la preparación del partido del domingo, a las 15.35, visitando a Estudiantes de Caseros.

La Academia, dirigida por Hernán Medina, se paró con un equipo alternativo que formó con Santiago Rosa; Santiago Rinaudo, Lautaro Quialvo, Marcio Gómez y Joaquín Livera; Lisardo Do Campo, Nahuel Fassino Raúl Chalabe y Axel Oyola; Axel Villegas; Martín Garnerone.

¿Llegará Cristian Llama a Belgrano?

En horas de la tarde del lunes, hubo un nombre de un talentoso volante que podría llegar al Celeste. Se trata de Cristian Llama quien juega en Gimnasia de Mendoza. Su llegada a Córdoba estaría vinculada a la renuncia de Fernando Porretta a la presidencia del Lobo mendocino que, si es aceptada, produciría la llegada del volante.

“No quiero que Llama se vaya de Gimnasia”, admitió Luis Vila, el vicepresidente de la entidad cuyana al programa Futbolémico de radio Impacto. Pero el mismo dirigente admitió que el presidente Porretta ya expresó su deseo de dejar la institución.

Gimnasia le gana a Chacarita en San Martín / Prensa Gimnasia. Prensa Gimnasia

Llama reconoció el contacto y la chance de su llegada a Córdoba. “Es lo que corresponde, Porreta me trajo, y si el renuncia, me voy. Me llamaron de Belgrano”, anunció en FM Aurora, de Mendoza, en la noche del lunes el volante de 35 años.

En Belgrano se le ofrecería un contrato hasta diciembre de 2022 y habría novedades antes del jueves 5 de agosto que es la fecha del cierre del libro de pases para jugadores de la Primera Nacional.

Árbitro confirmado para Estudiantes de Caseros y Belgrano

Para el partido del domingo, a las 15.35, en Caseros entre Estudiantes y Belgrano por la fecha 20 de la Primera Nacional el árbitro principal será Pablo Dóvalo.

Farré, Sosa, Bossio, Artime, Medina, Peppino y Obolo, juntos en Villa Esquiú (Foto: Prensa Belgrano). prensa belgrano

Los asistentes serán Alejo Castañy y Juan Pablo Millenaar. El cuarto árbitro será Eduardo Gutiérrez