Belgrano: debutó Matías Moreno en la Fiorentina; cómo le fue al ex zaguero Celeste

La venta más alta en el historial de Belgrano, es la de Matías Moreno a la Fiorentina de Italia. Y el marcador central hizo su presetación con la camiseta violeta este jueves, en partido por la UEFA Conference League.

Y fue con triunfo del club italiano por 2 a 0 sobre el The News Saints de Gales. El ex Belgrano ya había ido al banco en tres partidos de la Serie A, pero todavía no había sumado minutos en el equipo que dirige Raffaele Palladino.

DEBUT ACCIDENTADO: el argentino Matías Moreno, llegado a Fiorentina desde Belgrano, debutó vs. TNS en la Conference League y se llevó un golpe de regalo...



📺 Mirá la #UECL en #DisneyPlus Premium pic.twitter.com/K7ztigFv6g — SportsCenter (@SC_ESPN) October 3, 2024

Más allá de un golpe que sufrió y lo dejó por unos momentos tendido en el piso, el número 22 completó la prueba de gran manera: acertó 118 de 124 pases y fue el futbolista con más recuperaciones de todo el partido: 11 en total.

El marcador central Matías Moreno, ex Belgrano, hizo su presentación en la Fiorentina.

TAMBIÉN JUGÓ LUCAS BELTRÁN

Una ráfaga de Yacine Adli (65′) y Moise Kean (69′) le dieron los goles a la Fiorentina, en la que también fue titular Lucas Beltrán, delantero cordobés ex River, reemplazado por Albert Gudmundsson a los 57 minutos). Descansó Lucas Martínez Quarta, el otro argentino del plantel.

Lucas Beltrán, jugador de la Fiorentina (Prensa)

Fiorentina arrancó de manera irregular la Serie A, con un triunfo, cuatro empates y una derrotas en seis presentaciones. Su próximo partido tendrá lugar este domingo, cuando reciba al Milan.