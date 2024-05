Belgrano, con la mejor versión de González Metilli: “Nos estamos adaptando a la idea del técnico”

Entró en el segundo tiempo y con Belgrano perdiendo frente a Central Córdoba, para ser un revulsivo y contribuir al triunfo por 2 a 1, en su mejor partido desde que se calzó la casaca Celeste. “Nos estamos adaptando a la idea de juego del entrenador”, afirmó Francisco González Metilli, quien mostró parte del juego que el equipo buscaba en él.

“Es una posición en la que jugaba antes. Me estoy adaptando. Me gusta más jugar bien por el medio. Estoy buscándome, encontrándome, me siento mucho mejor y agarrando más confianza”, declaró el volante, gravitante cada vez que encaró por la derecha del ataque.

En cuanto a los cuestionamientos por su nivel, la asumió: “Es normal. Vienen a ver ganar al equipo de local y nosotros no se le podíamos dar. La impaciencia también era nuestra por eso. Lo revertimos, en un escenario complicado. Hay que agradecerle a la gente, llenaron Alberdi como antes lo hicieron en el Kempes por la Copa Sudamericana. Gracias por el aguante y vamos a tratar de regalarles la clasificación en Brasil”.

A propósito del próximo compromiso, este martes a las 21.30 contra el Inter de Porto Alegre, con localía de emergencia en San Pablo; el ex Argentinos Juniors afirmó: “Queremos clasificar a octavos y despúés ganar los dos últimos juegos del torneo local, para irnos contentos al receso”.