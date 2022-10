Andrés Fassi y la final perdida por Talleres: “La gente hace muchos años que es campeona”

“Tenés seis o siete opciones de gol y la pelota no entra. Un rebote y hacen el gol. No es excusa, queda felicitar a Patronato, pero fuimos superiores”. La conclusión de Andrés Fassi, presidente de Talleres, tras la derrota en la final por Copa Argentina en Mendoza.

“El fútbol no es justo, no quiso que seamos campeones. Patronato fue un equipo inferior a lo que Talleres generó en la cancha”, insistió Fassi, en declaraciones a Mundo D. “Que Talleres no haya obtenido el título es el destino, ya va a llegar el tan ansiado título. Pero la gente nos da el impulso para buscar ser protagonistas. La gente hace muchos años que es campeona”.

La continuidad de Ganfolfi

En cuanto a la continuidad de Javier Gandolfi, el presidente Fassi mencionó que se reunirá este lunes a las 13 con el entrenador. “Vamos a charlar, fue un trabajo extraordinario con el 70% de los puntos. Mañana (por este lunes) tomaremos una decisión en cuanto al futuro del cuerpo técnico”, señaló.

“¿La continuidad de los jugadores? Todo dependerá de que cuerpo técnico contemos para el 2023. El plantel está citado para las 18″, completó Fassi, quien al término del encuentro con Patronato habló largamente con los futbolistas en el campo de juego. Seguramente, jugadores como Diego Valoyes, Enzo Díaz y probablemente Michael Santos, cambien de aires.