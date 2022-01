Finalmente este viernes por la tarde Ángel Guillermo Hoyos fue presentado como nuevo director técnico de Talleres. Pero antes de que el flamante DT diga sus primeras palabras, el presidente de la institución Andrés Fassi dejó varias aclaraciones y habló de los objetivos del conjunto albiazul para el 2022.

Talleres tiene por delante una primera mitad de año movida con la Copa de la Liga, la Copa Argentina y la Copa Libertadores. En este marco, Fassi intentó bajarle la ansiedad al hincha y buscó dejar en claro que el objetivo principal va a ser “mantener un Talleres sustentable”.

Fassi, el saludo a Hoyos y el Talleres sustentable

“Estas son las cosas lindas del fútbol, estamos inaugurando la sala de prensa con la presentación de una persona tremendamente querida por todos. Le estamos dando la bienvenida a nuestro nuevo entrenador”, arrancó Fassi.

E inmediatamente agregó: “Estamos con mucha ilusión, expectativa de seguir generando un nuevo Talleres, lo hemos abrazado entre todos: hinchas, socios, directivos. Generando jugadores, cuerpos técnicos y haciendo de Talleres lo que siempre soñamos que sea”.

“Hoy no solamente llega un entrenador exitoso, me dio mucho gusto la carrera que tuviste estos años y haber sido campeón en dos países distintos, haber podido incursionar en uno de los mejores equipos mejicanos como es el Atlas. Me da mucho gusto que confíes en Talleres, en el proyecto, que nos acompañes a seguir construyendo y hacer seguir creciendo a Talleres”, le habló a Hoyos, al tiempo que el DT se emocionaba.

Pero luego de estas palabras de bienvenida, Fassi empezó a remarcar la importancia de no generar situaciones que compliquen la estabilidad del club. “Ir a una Copa Libertadores nos carga una responsabilidad significativa pero quiero decirle a la gente que este acompañamiento que necesitamos y este Talleres que tenemos que seguir construyendo entre todos es que tenemos que seguir pensando en un Talleres sustentable”, enfatizó.

“Seguiremos con un Talleres sustentable, organizado, que seguirá creciendo en infraestructura, divisiones inferiores y seguiremos con un medido protagonismo en base al esfuerzo que vamos haciendo. No por participar en una Libertadores nos va a llevar a poner en riesgo situaciones que puedan perjudicar al club. También queremos ser protagonistas. No solamente vamos a querer participar, queremos volver al protagonismo que Talleres nos viene acostumbrando estos años, pero un protagonismo medido. No es un protagonismo con demagogia, prometemos esfuerzo, las mejores decisiones, lo mejor que podemos hacer desde la gestión para cumplir esos objetivos. Esta vez nos toca hacer un plantel mucho más largo. Queremos antes del 15 de febrero tener el plantel completo”, puntualizó.

Cuál es el objetivo de Talleres para la Copa Libertadores, la Copa de la Liga y la Copa Argentina

Talleres viene de años donde de diferentes maneras generó trascendencia y protagonismo. El 2021 fue, sin dudas, uno de los más emblemáticos luego de pelear la Liga Profesional con River y terminar tercero, logrando la clasificación a la fase de grupos de la Copa Libertadores y por otra parte llegando a la final con Boca de la Copa Argentina (que perdió por penales).

En este marco, Andrés Fassi también explicó cuáles son los objetivos del Talleres 2023, sin dejar de lado la “sustentabilidad”. “Queremos buscar ese protagonismo que te permite poder lograr la clasificación para el 2023 de una copa internacional. Eso habla de seguirle dando continuidad a un proceso de protagonismo. Será un objetivo en el 2022 querer lograr en la suma de los dos torneos esa posibilidad”, detalló.

Y continuó: “En la Copa Argentina tratar de llegar a donde más se pueda. El esfuerzo del año pasado nos alcanzó para ser finalistas. Cuando uno ve la llave de la Copa Argentina todos tienen ilusión de poder llegar a la recta final, pero llegan dos a la final. Haremos lo posible y veremos para qué alcanzó el esfuerzo”.

Por último habló de la Copa Libertadores: “El objetivo es pasar de fase. Los dos primeros pasan de fase a jugar octavos de final. Los mejores terceros pasan a octavos de final de la Sudamericana. ¿Un campeonato? Todos empezamos con la ilusión de un campeonato, por mas chico que sea tiene la ilusión. Pero no tiene que ser la obsesión ni el verbo del día a día. El verbo del día a día es el del trabajo y el del esfuerzo”.

Los refuerzos para Talleres 2022 y los que se pueden ir

En otra parte de la charla, Andrés Fassi también habló de los refuerzos que podrían llegar a Talleres y hasta se animó a dar nombres. “Traer jugadores significativos e importantes. De los 8 o 10 jugadores, más de la mitad van a ser comprados. Vamos a hacer un esfuerzo significativo porque lo amerita poder seguir siendo protagonistas y querer otra participación internacional y lo amerita querer seguir siendo sustentable”, explicó Fassi.

“Hasta ahora, jugadores del club se han ido los que finalizaban su contrato, el único que se fue es Tenaglia. Si ponen el recurso económico que ese jugador vale...Hay ofertas por Valoyes, Enzo Diaz, Villagra, Komar, pero ninguna llega a la expectativa de lo que valen y la idea es que máximo puedan salir uno o dos jugadores más. Seguimos pensando en lo deportivo y ese protagonismo de que queden la mayor cantidad del plantel anterior. La idea es poder tener un plantel de 30 jugadores”, dijo.

Y sobre los refuerzos brindó algunos nombres: Estamos cerca de firmar a Garro de Instituto, un central de San Martín de San Juan, (Francisco) Álvarez. Estos dos porque prácticamente se han filtrado”.

Por otra parte, aclaró la situación de los técnicos: “Tuve negociación con dos técnicos Alexander Medina, para que continuara y Heinze. Guillermo siempre estuvo en planes para venir, con Vojvoda y Medina estuvo la posibilidad, pero estaba con otros proyectos”.

La salud de Andrés Fassi

El lunes pasado, Andrés Fassi llegó a Córdoba pero ese domingo, en el Aeropuerto de Santiago de Chile, en tránsito hacia nuestro país, tuvo una indisposición por causa de un cólico renal que lo obligó a reprogramar el viaje.

Justamente sobre eso habló Fassi y declaró: “Tuve los dos últimos meses muy difíciles de muchas horas de trabajo. Me tocó vivir un momento que no viví nunca. Justo estaba de transito en Chile, gracias a Dios pudo ir un avión sanitario a buscarme. Es un mensaje que hay que cuidarse y que sin salud se complica todo. Hay veces que esos mensajes no te dan la posibilidad de continuar, yo sigo al 100% en todo. Preocupado porque también le quité mucho tiempo a mi familia. Esta semana de diciembre que es la única que tengo para estar con ellos, tuve muy poca participación con ellos. Pasaré más tiempo en Córdoba”.