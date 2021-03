No son afecciones derivadas del coronavirus pero igual encienden la alerta en el Hospital Arturo Illia de Alta Gracia, donde detectaron inusual incremento de internados por enfermedades respiratorias, para esta época del año.

El dato no deja de generar cierta preocupación y lo aportó Agustín García, médico cardiólogo y jefe de Servicio de ese importante centro médico, quien ha detallado que “casi el 60 por ciento de las camas están ocupadas por pacientes con infecciones respiratorias y neumonías”, dijo a radio La 88.9.

“En este momento, un poco llamativamente, estamos asistiendo muchos pacientes que están requiriendo internación y consultas relacionadas con infecciones respiratorias y neumonías, un poco atípicas para la época, pero eso es lo que más estamos viendo en este momento, siendo casi el 60 por ciento de la razón de la internación en la sala de clínica médica”, contó el jefe médico.

Lo que más llama la atención es que las afecciones que atienden son más propias de los meses de invierno y así lo analizó el médico: “es llamativo para la época del año. Es una patología estacionalmente más propia de climas fríos”, señaló y agregó que “no es que no se detecten neumonías el resto del año, si no que llama la atención de repente, por poner un ejemplo, que hoy más de la mitad del internado de la sala común esté afectada por neumonía y no Covid”, concluyó.