Alertan por una nueva variante de Covid-19 detectada en Córdoba: de qué se trata

Una nueva variante de Coronavirus se detectó en la provincia de Córdoba y alertan por su rápida propagación. La Organización Mundial de la Salud (OMS) informó que existe una cepa de interés de Covid-19: la subvariante EG.5, cuyos primeros casos ya fueron confirmados en Argentina.

Según el Boletín Epidemiológico Nacional (BEN), difundido el domingo, uno de los casos fue identificado en la Ciudad de Buenos Aires y el otro, en Córdoba.

“A la fecha, fueron identificados dos casos aislados de la VOI EG.5 en Argentina, uno de ellos partir de la vigilancia de virus respiratorios en las Unidades de Monitoreo Ambulatorio (UMAs) en la provincia de Córdoba y otro caso con residencia en Ciudad de Buenos Aires”, explicó el informe.

QUÉ ES LA VARIANTE EG.5, DETECTADA EN CÓRDOBA

Según datos publicados por la OMS respecto a EG.5, la variante que ha sido reportada por un total de 48 países. La mayor parte de ellos son de China, Estados Unidos, República de Corea, Japón, Reino Unido, Francia, Portugal y España.

“La prevalencia de EG.5 sigue aumentando, pasando del 7,5% en la semana 25 al 17,4% en semana 29″, recopila el Ministerio de Salud. Por lo que, el principal dato que alerta es su rápida propagación. .

Aunque los casos están en aumento, es importante destacar que se trata de una variante que no presenta un riesgo particular a la salud pública. Y si bien es más contagiosa y puede evadir la inmunidad, no provoca una enfermedad más virulenta en comparación con otras variantes.

“Mientras que la EG.5 ha mostrado un aumento en su prevalencia, una ventaja de crecimiento, y propiedades para escapar a la inmunidad, no se han reportado cambios en la severidad de la enfermedad hasta la fecha”, señaló el documento de la OMS.