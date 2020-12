Franco Demichelis, es un productor agropecuario de Adela María, que a medidados de diciembre sufrió la destrucción total de las instalaciones de un criadero a raíz de un intenso tornado. En consecuencia, decidió realizar un acto diferenciador: donó más de 10 mil pollitos bebés a vecinos y colegios agrotécnicos de la zona para que continúen con su crianza.

Durante la última semana, el productor estuvo entregando los animales a las escuelas de General Cabrera, Laboulaye y a instituciones solidarias de Las Higueras. Posteriormente, el martes pasado, ubicó un carro en la puerta de la radio 91.1 FM Del Sol, de Adelia María, y hasta allí llegaron vecinos a buscar algunos ejemplares.

Un productor donó más de 10 mil pollitos a los vecinos y escuelas agrotécnicas de la zona. Puntal

Demichelis es parte de la red integrada de Avex desde hace varios años y cría pollos en su campo, ubicado 5 kilómetros al sur de la localidad. En 2016 sufrió un incendio en las instalaciones y perdió gran parte de la producción, en 2018 un golpe de calor provocó la mortandad de una gran cantidad de pollos y en este diciembre de 2020, fue un tornado. “Cada dos años me ocurren estas cosas. Ahora estoy evaluando si sigo con esta actividad”, declaró el productor a los medios locales.

Explicó que, ante el último siniestro, desde la firma que integra le dijeron que dispusiera de la producción que había quedado. “Decidí donarla. Primero a algunas escuelas agrotécnicas. Yo me he formado y he estudiado en una de ellas acá en Adelia. Y enseñan el valor del trabajo, de la producción”, apuntó.

Asimismo, pretende que quienes los recibieron puedan criarlos y aprovecharlos. “También les doné a clubes que hacen polladas. Creo que estamos en un momento difícil y este tipo de ayuda viene bien”, finalizó el productor de Adelia Maria.