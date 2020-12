En una jornada histórica, en la madrugada del miércoles el Senado de la Nación aprobó la iniciativa de Interrupción Voluntaria del Embarazo y por lo tanto el aborto pasó a ser legal en Argentina. En esta votación estuvieron involucrados, justamente, los senadores por Córdoba Laura Rodríguez Machado (Juntos por el Cambio), Ernesto Martínez (Juntos por el Cambio) y Carlos Caserio (Frente de Todos), los tres votaron a favor de esta ley, al igual que hace dos años cuando el proyecto fue impulsado por el Gobierno de Mauricio Macri.

“Haberla puesto en visibilidad, haberla tratado, que durante estos dos años la sociedad la haya debatido ha hecho que se haya perdido un poco la intensidad que tuvo el debate entonces, y eso ayudó mucho. Creo que este debate de hoy ha madurado, y nosotros hemos madurado como sociedad”, arrancó Caserio haciendo alusión a la votación de 2018.

A su vez, analizó: “El consenso ganado es que el aborto sucede y que las condiciones no son las mismas para todas, no debemos aceptar que haya quienes pueden acceder a prestaciones privadas y hacer como si no pasara nada para dejar que sea un negocio clandestino de algunos privados. Donde el Estado no está, existe siempre mayor desigualdad”.

“Por eso es urgente ver la realidad y hacerse cargo. Esta ley no impulsa a que se cometan más interrupciones de embarazos, sino que aquellas que ya tomaron la decisión, lo hagan en condiciones que no pongan en riesgo su vida. Estamos hablando de interrupciones que se están haciendo, estamos tratando de que las condiciones no pongan en riesgo su vida”, especificó Caserio.

Y concluyó: “Este es un hito más en esa lucha y debemos acompañar desde el lugar que nos corresponde. En este caso, es fundamental que se pueda lograr la igualdad. Debemos comprometernos a que las mujeres lo logren, tener sentido de la historia, estar del lado de la ampliación de derechos, mayor libertad individual e igualdad de oportunidades para todos y todas”.

A su turno, Rodríguez Machado planteó: “Porque defiendo la vida. Quiero que haya una ley que ayude a aquellas que quieren abortar. Que sea un lugar seguro, digno. No aquellos horrendos lugares que se benefician los bolsillos de unos pocos”.

“Celebro que se dé el debate. Un debate que se empezó a generar en la presidencia de Mauricio Macri, porque los debates tan fuertes como el que estamos asistiendo al día de hoy no se definen de un día para el otro”, sostuvo.

“No hay duda de que en la Argentina existen los abortos. No hay duda de que la clandestinidad no ayudó a que no haya aborto a gran escala en la Argentina. Tenemos que encontrar un punto de medio. El punto medio siempre es la ley”, se explayó.

La senadora de Juntos por el Cambio-Córdoba consideró que “una ley no obliga a abortar”, en alusión al proyecto de Interrupción Voluntaria del Embarazo (IVE) y destacó que con esa legislación “va a bajar la cantidad de abortos en la Argentina”.

En cuanto a Ernesto Martínez decidió no hablar durante su turno.

Por último, vale aclarar que tanto Rodríguez Machado como Martínez se abstuvieron en el artículo 16.