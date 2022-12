A principio de año, un cordobés compró la entrada a la final del Mundial y su predicción se cumplió

Alan Carreras es un cordobés que, en julio, decidió rifar la camiseta de Argentina firmada por el mismísimo Diego Maradona para vivir el Mundial Qatar 2022. Cuando consiguió el dinero, se arriesgó y compró entradas para los cuartos, la semi y la final, y su predicción se cumplió.

Con números a 2500 pesos, el cordobés vendió todos los boletos que tenía y logró conseguir dos millones de pesos para los pasajes a Qatar. El 21 de noviembre, se desprendió de uno de sus mayores tesoros: la casaca firmada por Maradona.

Una apuesta por Argentina

El 29 de noviembre llegó a Doha y, a través de la reventa, logró conseguir tickets para el encuentro de Argentina-Polonia y Argentina-Australia; ya que sólo contaba con las entradas de los últimos tramos del Mundial Qatar 2022.

“Compré los tickets en FIFA para cuartos, semi y final, sólo iba a poder pasar si Argentina llegaba a esa instancia, sino las perdía”, precisó Alan en diálogo con Vía Córdoba.

Alan Carreras apostó por Argentina y compró los tickets para la última instancia del encuentro mundialista. Foto: Alan Carreras

Sin embargo, nada fue fácil en el viaje ya que, durante su estadía en Qatar, falleció su papá. “Son un montón de sensaciones. Estoy muy esperanzado por la Argentina y dejamos muchos cosas de lado por verla. Tengo muchas ganas de volver a casa pero sé que soy un afortunado de estar acá”, agregó Alan.

Respecto a su palpito por la Argentina, dijo: “Como hincha, tengo mucha fe. Desde el momento que se me ocurrió sortear la remera, dije ‘Es éste el Mundial y se va a dar’. Si no tuviese ésta fe, no sorteo la remera ni loco”, finalizó.