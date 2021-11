Respecto al último fin de semana turístico de Concordia, el secretario de Desarrollo Económico y Turismo del municipio, Aldo Álvarez, celebró en diálogo con Diario Río Uruguay que “se pudieron concretar las expectativas que teníamos”.

Asimismo, el funcionario destacó que, durante el pasado fin de semana “tuvimos ocupación total”. La estadía media fue de tres noches en un 42%, el 18% por 2 noches y 25% durante cuatro noches.

Asimismo, apuntó que “lo que me llamó la atención es que el lunes me fui a Termas de Viracho y ahí me mostraban el listado de visitantes que tenían aún a las 18 horas, cuando uno cree que a esa hora de un feriado puente ya emprenden el regreso”.

Por último, “La Noche de los Museos” tuvo 6 mil visitantes, y el movimiento total del dinero que se movió fue de 30 millones de pesos.