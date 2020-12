Una gran polémica se desató en Chajarí tras la decisión del intendente Pedro Galimberti de autorizar las fiestas de Navidad y Año Nuevo al aire libre y para 1500 personas. La directora del hospital Santa Rosa, María Fernanda Lalosa, cuestionó estas habilitaciones y apuntó contra el presidente municipal. “Nosotros somos los que hacemos frente a la pandemia y el intendente debiera velar por la Salud, no tratando de que se enfermen las personas de una comunidad”, expresó.

Lalosa subrayó que “Galimberti no sabe qué decir, en realidad, porque sabe que está mal hecho y le interesa más lo político que la Salud”. En declaraciones radiales a LT15, la responsable del Hospital local se refirió al comunicado enviado desde la institución donde repudian la decisión municipal y señaló que “Habilitar este tipo de eventos, de hasta 1500 personas es, desde el punto de vista epidemiológico, algo inviable”.

La ciudad de Chajarí presenta al día de la fecha 200 casos activos de Covid-19 y otras 400 personas son contactos estrechos; esta situación alarma a las autoridades de salud y por eso no comparten la decisión de Galimberti. En relación a esto, Lalosa indicó: “no nos preguntaron, pero si lo hacían, jamás lo podríamos autorizar desde el COES por el riesgo que implica en este momento que estamos atravesando en la pandemia”.

Desde el Hospital “sentimos impotencia y esa autorización municipal es una falta de respeto total para todos los que estamos trabajando en el área Salud”, expresó Lalosa.

La respuesta de Galimberti

Fiel a su estilo, el intendente de Chajarí le contestó a la profesional a través de publicaciones en su cuenta de Twitter. “La Directora del Hospital, Fernanda Lalosa, expresó su disconformidad con la autorización que dimos para realizar eventos de fin de año. Respeto toda opinión pero claramente tenemos visiones diferentes y no son nuevas”, expresó Galimberti.

“No la escuché a la Dra. Lalosa decir nada cuando eventos sociales clandestinos ocurrían en playas vecinas a nuestra ciudad ¿Hay alguna motivación política? ¿Acaso hay que seguir alentando «clandes» sin ningún tipo de control? ¿Eso es lo que deben hacer nuestros gurises?”, se preguntó el intendente al tiempo que agregó que “La falta de responsabilidad institucional a la que se alude en el comunicado no es de nuestro gobierno, sino de Provincia y de Nación, que no se hacen cargo de un problema visible, que existe. El problema, como dije muchas veces, no sólo es sanitario. Es social”.