Docentes y Gobierno se encontraron nuevamente en una reunión que marcó la continuidad del encuentro que había comenzado el lunes.

Mientras en Rawson había reuniones, en Comodoro los docentes protestaban.

Durante el encuentro, del que participó el gobernador Mariano Arcioni, se firmó un acta donde se propuso abonar el SAC correspondiente al mes de diciembre a todos los trabajadores del Estado, tanto activos como pasivos este viernes 26, y también una masa salarial completa para todos los empleados de educación -docentes y auxiliares.

Si bien se avanzó en este sentido, los gremios de la educación no tienen definido aún si se acepta la propuesta, algo que se decidirá en asambleas, aunque varios de los dirigentes han hecho saber que esperan el pago completo de la deuda y no solo una parte. De avanzar como se presenta la propuesta, solo rango 1 y 2 quedarían al día con los salarios pero no así los rangos 3 y 4 que son los de mayor remuneración.

Desde la Regional Sur de ATECh incluso se hizo saber rápidamente de esta situación, con una manifestación que llevó a cabo ayer en el marco del aniversario de la ciudad. La propuesta del Gobierno contempla que el viernes 26 se efectuaría el depósito para que esté disponible el sábado. Además, se dará continuidad a las mesas de trabajo con las inquietudes planteadas por los sindicatos.