Se produjo un fuerte accidente a la altura del mirador de Comodoro Rivadavia, en la noche del domingo,

donde dos autos chocaron de frente.

El conductor del Peugeot 505 quedó ileso, pero tenía 2.25 de alcohol en sangre.

La mujer de 65 años que conducía una Volkswagen Cross Fox fue atendida por personal médico y rápidamente fue trasladada al Hospital Regional por las heridas que sufrió.

Este lunes, se dio a conocer que no la pueden operar porque no hay disponibilidad de camas en terapia intensiva. En este sentido, el personal médico no consiguió internar en el Hospital Regional a la mujer de 65 años, por no tener camas disponibles en UTI, lo mismo sucedió en las Clínicas “La Española” y “Del Valle”.

La paciente tiene fractura de fémur y necesita ser intervenida de urgencia.

Con esta situación, se observa nuevamente un sistema de Salud colapsado en la ciudad.