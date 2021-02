Adolfo Carrizo, gerente de Recursos Hídricos de la SCPL, se refirió al nuevo corte de agua que sumaron los días domingos en Comodoro Rivadavia.

“Pusimos un corte más los domingo a las 18 hs, hoy a partir de las 10 ya se estaba normalizando, deberíamos arrancar a las 12 hs. En lugares como Máximo Abásolo lo normalizamos, producto que muchos sectores de la ciudad la gente no se fue de vacaciones, eso aumenta el consumo, toda la semana pasada tuvimos temperaturas bajas y los consumos igual fueron altos” explicó Carrizo.

Al ser consultado por las reservas, explicó “Ayer cortaron con 38 mil cúbicos y hoy estamos en 78 mil, el 90% de reserva de Puesto La Mata y el resto de reservas secundarias también están buenas”.

Por último, destacó “En zonas altas por más que bajáramos presión no les llegaba, eso hizo que tomáramos la determinación de no tocar nada, no hacer ninguna maniobra y hacer este corte los domingos para no estar tocando ni haciendo maniobra y así hasta evitamos rotura”.