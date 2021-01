El coordinador de la Agencia de Desarrollo Productivo, Hugo Schvemmer, se refirió a la importante agenda que tendrá el intendente Adrián Maderna en Pilar, donde recorrerá el Parque Industrial.

Además, el intendente mantendrá reuniones con funcionarios nacionales y del sector empresario, con el objetivo de presentar el ambicioso proyecto para la ampliación y reconversión del Parque Industrial de nuestra zona.

“El intendente va a plantear todos los beneficios que ofrece el Parque Industrial, como su ubicación estratégica, el agua, el gas, la salida a los puertos, el aeropuerto internacional y todas las inversiones que se van a hacer para fortalecer la infraestructura, además de la ampliación del mismo”, comentó el funcionario municipal.

“Hemos puesto como un eje central la recuperación del Parque Industrial para que haya más empleo”, enfatizó. “Sabemos lo que genera en las familias no tener trabajo y cuando vemos la posibilidad de que se instale una empresa automáticamente lo vemos como posibilidad para que las familias que no tienen trabajo, lo puedan conseguir”.

Hugo Schvemmer, coordinador de la Agencia de Desarrollo Productivo Gobierno de Chubut

En ese sentido, se refirió a los índices de empleo en la ciudad: “Hemos logrado que no se sigan cayendo puestos de trabajo, y los hemos podido contener para que no se pierdan y por eso tenemos que agradecer empresariado local, ya que no despidieron a una sola persona en toda la pandemia”. Además, se mostró esperanzado sobre la radicación de empresas relacionadas con la pesca: “Tenemos mucha expectativa de que otras empresas pesqueras se puedan venir instalar en la zona”.

Fondos que ingresan

“Vamos a recibir en los próximos días 60 millones de pesos que van a ser utilizados para todas las obras en el Parque Industrial que ya hemos consensuado con los referentes del sector. Y adelantó que este jueves por la tarde mantendrán una reunión con la directora general de Parques Industriales de Nación para avanzar en los proyectos de ampliación del Parque Industrial Liviano que se planifica también en Trelew