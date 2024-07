Vicepresidenta:”Escuchar las penurias, compartir las dificultades”

La vicepresidente de la Naciòn, Victoria Villarruel

difundiò sus actividades en Catamarca donde visito la ciudad capital, Fiambala y Tinogasta. En ùltimo video sobre su actividad, mostrando a traves de un automovil los distintos paisajes dijo lo siguiente: “Enamorada de la Argentina. Recorrer sus pueblos, hablar con la gente, conocer nuestras tradiciones, abrazar compatriotas y difundir las actividades productivas, el turismo y el trabajo silencioso de muchos argentinos. Escuchar las penuerias, compartir las dificultades.

Gracias Catamarca por recibirme con los brazos abiertos. Todo por Argentina”. En otro mensaje enviado a traves de sus redes sociales señalò: Argentina bendito suelo. Hoy en Fiambalá (y pasé por Tinogasta) visitando nuestra hermosa Catamarca. En Fiambalá me declararon huésped de honor y me recibió el Intendente junto con sus autoridades quienes me hicieron muchos presentes de este lugar bellísimo de Argentina. Llena el alma encontrarnos y abrazarnos con tantos argentinos que desde muy lejos hacen Patria y quieren una Argentina fuerte, libre, unida y soberana. ¡Todo por Argentina!”