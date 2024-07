Villarruel en Fiambalá

La vicepresidenta de la Nación Victoria Villarruel, con un sombrero típico y mostrando varios productos que le regalaron grabó un mensaje promocionando a Fiambalá , Catamarca, junto al intendente del lugar intendente Raúl Uzqueda. Lo que dijo Villarruel es lo siguiente: “Estamos en Fiambalá con el intendente Raúl Uzqueda y miren todas las cosas hermosas que van a encontrar en esta ciudad. Me regalaron un cuadro precioso de su iglesia, que es de 1770. Me regalaron unas joyas preciosas de Rodocrosita, que es la piedra típica de la Argentina, no solo de Catamarca. También alfajores, trabajo en marroquinería, es para toma el mate. Y el vino que hacen acá en Fiambalá . Así que quiero agradecerle mucho a la hospitalidad que me han dado y a todos los argentinos que nos están viendo me encantaría invitarlos a que vengan a conocer las termas, el “Balcón de Piscis”, que vengan a conocer esto que es una belleza natural. Uno delos lugares mas preciosos de Argentina. Argentina suelo bendito”.