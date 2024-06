Ley Base I:Visión acerca de Jalil “empelucado” y Corpacci

Con el titulo “Sobre “expertos” y opinólogos” el presidente del Bloque LLA (La Libertad Avanza) de diputados provinciales de Catamarca, Adrian Brizuela realizó una publicación en sus redes sociales donde analiza el comportamiento del peronismo a nivel nacional en el marco de la Ley Base y el Pacto Fiscal. Este es el texto del legislador catamarqueño: “El peronismo vernáculo no está acostumbrado al debate profundo y a la argumentación de ideas. Por alguna razón diputados oficialistas se creen con la potestad de opinar sobre el voto de legisladores pertenecientes a otros espacios políticos en el Congreso Nacional y hasta hablar de “traición a los principios de...”, pero se enardecen cuando alguien les plantea las enormes incoherencias dentro de sus propias filas. Mi observación no tuvo nada de original, de hecho se la plantea el entrevistador al gobernador (Raúl) Jalil en la nota que le da a Clarín, y es precisamente en esa misma nota donde se introduce el tema de la posible fractura del bloque de UxP. Basta leer esa nota para percatarse que hay un discurso del gobernador Jalil totalmente pro mercado, pro minería, pro apertura al mundo que contrasta dramáticamente con el “patria o colonia” de la Senadora (Lucia) Corpacci y que repite, palabras más palabras menos, su facción dentro de la legislatura catamaqueña. Todos los medios nacionales del día de la fecha hacen mención a la inminente fractura del peronismo en la provincia de Buenos Aires entre las huestes de (Axel) Kicillof y la Cámpora. Es decir, en este caso la observación “del opinólogo” concuerda con casi todos los analistas políticos, quienes además coinciden en que el sorprendente crecimiento en las encuestas del presidente Milei va de la mano de la profunda falta de liderazgos en toda la oposición. De modo que no se trata de una mera reunión y de un diálogo fluido del gobernador con el gobierno nacional “para poder gestionar los recursos”. Va mucho más allá de eso, y querer minimizar las dos visiones de Catamarca, del país y del mundo que tienen este Jalil “empelucado” y Corpacci es subestimar al electorado catamarqueño. También se sugiere que la Ley Bases podría haberse desmembrado en proyectos más pequeños para ser tratados individualmente y “con el tiempo necesario”. ¿Dónde estuvo el tiempo necesario de debate para la Ley de Emergencia que se aprobó en tiempo express en la legislatura provincial con el voto en contra de toda la oposición?”

“Pues el problema es que no hay tiempo porque dejaron un país quebrado con 45% de pobres, millones de indigentes y al borde de una hiper inflación. Porque tuvimos que pagar la campaña electoral más cara en la historia de occidente para que el compañero (Sergio) Massa intentara revertir el desastre del cuarto gobierno kirchnerista. ¿Realmente creen que el 56% voto a Milei? ¿o será que querían un cambio de 180 grados frente a las políticas empobrecedoras de quienes dicen “gobernar para los intereses del pueblo”? ¿ o será fruto del hartazgo de los discursos populistas frente a una sociedad que ve que los únicos que progresan son los políticos, los sindigarcas y los empresaurios amigos del poder? ¿Será que la gente se hartó de los casos escandalosos de corrupción, de las dos jubilaciones de privilegio de Cristina, de Máximo, de los Insaurraldes, de los Pérsicos, Los Bellibonis, los Menéndez, los Grabois y otros tantos gerenciadores de la pobreza?”

“Todas las calamidades que traería la Ley de Bases no se las tienen que explicar a este humilde legislador, sino al propio Gobernador Jalil. Punto y aparte”.