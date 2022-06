Carlos Paz continúa con una nutrida actividad deportiva durante los fines de semana. En esta oportunidad el municipio informó la agenda de eventos previstos para los distintos deportes municipales.

Viernes 3 de junio:

Torneo de la Federación Cordobesa de Voley. Primera División masculina. Polideportivo Carlos Paz vs. UNC. Estadio Arena. 21:30 hs.

Sábado 4:

5º Encuentro de escuelas de fútbol. Participan las escuelas Colinas, Altos del Valle, La Quinta, Santa Rita y escuela de formación PCH. Polideportivo Santa Rita. Desde las 9:30 hs.

Torneo de la Federación Cordobesa de Voley. División masculina. Sub 13, 14, 16, 18 y 21 vs. Polideportivo Carlos Paz vs. UNC. Estadio Arena. Desde las 9 hs.

Domingo 5:

Handball femenino Cadetes Polideportivo Carlos Paz vs. Río Primero. Canchas exteriores del Estadio Arena. 16 hs.

Handball masculino Cadetes Polideportivo Carlos Paz vs. Río Primero. Canchas exteriores del Estadio Arena. 17:30 hs.

Handball femenino Primera Polideportivo Carlos Paz vs. Barrio Parque. Canchas exteriores del Estadio Arena. 19 hs.

Handball masculino Primera Polideportivo Carlos Paz vs. Alta Gracia. Canchas exteriores del Estadio Arena. 20:30 hs.