Noah Morales, el pequeño gran luchador carlospacense de tan sólo cuatro años y medio, diagnosticado con “holoprosencefalia similobar” e internado en terapia intensiva por un cuadro de “shock séptico” desde hace una semana en la clínica Vélez Sarsfield de la ciudad de Córdoba, lamentablemente y pese a todos los esfuerzos médicos, tiene “muerte cerebral”.

La confirmación de esta tristísima noticia la dio su propia mamá, Sabrina Castro, quien utilizó su cuenta de Facebook para comunicarlo: “Noihta tiene muerte cerebral, está confirmado desde ayer. La verdad que no entiendo nada, pero desde ayer se dilataron las pupilas, se pusieron midriáticas y sin reacción. No sufrió nada. Estaba obviamente esperando un milagro y él siempre va a ser el milagro. Y lo tengo que dejar ir. No encuentro mucho consuelo, fue, es mi maestro y lo seguirá siendo”, fueron sus primeras palabras.

Por otra parte, confirmó: “A Noah lo están manteniendo con los signos vitales estables porque decidí donar sus órganos -dijo absolutamente conmovida hasta las lágrimas- Mi hijo es luz y es el amor en el estado más puro. Entonces, si a través de él podemos ayudar a otros niños y darles un abrazo a otras mamás, lo haremos”, agregó Sabrina.

“Dios me lo prestó tres años más para que pueda disfrutarlo plenamente. Para que descubra de todo lo que somos capaces y para que hoy me sienta tan agradecida. Tengo dos copilotos de viaje chiquitos que me necesitan entera y hoy se apagó mi faro”, siguió en una transmisión en vivo que duró más de cuatro minutos, con cientos de reacciones y mensajes en apoyo a una mamá que nunca bajó los brazos, así como nunca lo hizo el pequeño y gran luchador Noah.