Ola de calor en Carlos Paz: a extremar los cuidados con el agua

Ante las altas temperaturas y el elevado consumo, desde la Subsecretaría de Agua y Saneamiento del Municipio se solicitaron cuidar el agua y hacer un uso responsable, racional y solidario del recurso durante este fin de semana.

Según datos aportados por el Servicio Meteorológico Nacional se esperan altas temperaturas durante este sábado y domingo.

Se solicita a los vecinos priorizar el uso del agua solo para consumo humano y animal:

No llenar piletas. Mantener el agua durante todo el año.

No regar parques y jardines. Plantar especies nativas que no requieren riego. No lavar veredas con mangueras.

No lavar autos con manguera, utilizar balde.

Por consultas pueden comunicarse vía Whatsapp las 24hs al teléfono 3541 528314.